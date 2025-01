Chi tiết WMoto ES250i từ 82 triệu đồng, đối thủ Honda Forza 250

Các sản phẩm của Mforce Bike nhập khẩu tại thị trường Malaysia đã nhận được sự ưa chuộng với nhiều mẫu mã, trong đó có WMoto ES250i 2025 mới, một mẫu xe tay ga thể thao vốn đã được trình làng vào năm 2022 tại thị trường Đông Nam Á này. Với phiên bản vừa cập nhật năm 2025, mẫu xe ga WMoto ES250i thế hệ mới nâng cấp chủ yếu được bổ sung màu sắc mới, các trang bị khác không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Xe ga WMoto ES250i 2025 được thiết kế với kiểu dáng thon gọn, thể thao và sắc sảo, đặc biệt với thiết kế phần đầu xe mang phong cách Mogelook, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút và ấn tượng. Màn hình hiển thị của WMoto ES250i 2025 sẽ là màn hình LCD lớn, kết hợp với đồng hồ tốc độ analog . Kính chắn gió phía trước sẽ có màu khói nhằm tăng thêm vẻ dữ dằn cho xe. Xe cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh, có cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên xe để chứa cùng lúc 2 mũ bảo hiểm. Ngoài ra, mẫu xe ga WMoto ES250i cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau kèm ABS kênh đôi an toàn. Về sức mạnh, WMoto ES250i 2025 thế hệ mới được trang bị động cơ 244cc, 1 xi-lanh, 4 thì, 4 van SOHC, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 21 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 21 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống truyền động CVT tự động. Hiện MForce là nhà nhập khẩu chính thức tại Malaysia, mức giá xe Wmoto ES250 2025 được ấn định ở mức 14.508 ringgit (tương đương khoảng hơn 81 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm thuế và phí cơ bản. Mức giá bán của xe ga Wmoto ES250 2025 được xem là phải chăng hơn so với các đối thủ trực tiếp là Honda Forza 250 và Yamaha XMax 250, hiện đang dẫn đầu thị trường trong nhóm xe ga cao cấp. Video: Ra mắt mẫu xe tay ga WMoto ES250i 2025 tại Malaysia.

Các sản phẩm của Mforce Bike nhập khẩu tại thị trường Malaysia đã nhận được sự ưa chuộng với nhiều mẫu mã, trong đó có WMoto ES250i 2025 mới, một mẫu xe tay ga thể thao vốn đã được trình làng vào năm 2022 tại thị trường Đông Nam Á này. Với phiên bản vừa cập nhật năm 2025, mẫu xe ga WMoto ES250i thế hệ mới nâng cấp chủ yếu được bổ sung màu sắc mới, các trang bị khác không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Xe ga WMoto ES250i 2025 được thiết kế với kiểu dáng thon gọn, thể thao và sắc sảo, đặc biệt với thiết kế phần đầu xe mang phong cách Mogelook, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút và ấn tượng. Màn hình hiển thị của WMoto ES250i 2025 sẽ là màn hình LCD lớn, kết hợp với đồng hồ tốc độ analog . Kính chắn gió phía trước sẽ có màu khói nhằm tăng thêm vẻ dữ dằn cho xe. Xe cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh, có cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên xe để chứa cùng lúc 2 mũ bảo hiểm. Ngoài ra, mẫu xe ga WMoto ES250i cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau kèm ABS kênh đôi an toàn. Về sức mạnh, WMoto ES250i 2025 thế hệ mới được trang bị động cơ 244cc, 1 xi-lanh, 4 thì, 4 van SOHC, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 21 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 21 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống truyền động CVT tự động. Hiện MForce là nhà nhập khẩu chính thức tại Malaysia, mức giá xe Wmoto ES250 2025 được ấn định ở mức 14.508 ringgit (tương đương khoảng hơn 81 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm thuế và phí cơ bản. Mức giá bán của xe ga Wmoto ES250 2025 được xem là phải chăng hơn so với các đối thủ trực tiếp là Honda Forza 250 và Yamaha XMax 250, hiện đang dẫn đầu thị trường trong nhóm xe ga cao cấp. Video: Ra mắt mẫu xe tay ga WMoto ES250i 2025 tại Malaysia.