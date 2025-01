Tiền mạ vàng hình rắn được săn lùng dịp Tết Ất Tỵ 2025

Những năm gần đây, người dân có xu hướng săn lùng các loại tiền độc, lạ để lì xì, cầu bình an. Năm nay, những tờ tiền 2 USD mạ vàng linh vật rắn rất được khách hàng săn đón. Ảnh: Tienquocte Mỗi tờ 2 USD mạ vàng linh vật rắn có mức giao dịch từ 120.000-150.000 đồng. Ảnh: Tienquocte Nếu khách hàng chọn số seri Thần Tài, seri Lộc Phát...sẽ đắt hơn 50.000 đồng nữa. Ảnh: Muahangsi Như vậy, từ mệnh giá khoảng 50.000 đồng một tờ tiền 2 USD, người bán thu lãi lên 70.000-150.000 đồng. Ảnh: ShopeeTờ tiền 2 USD hình con rắn là biểu tượng của năm Ất Tỵ. Những tờ tiền mang hình linh vật của năm được Mỹ in ấn và phát hành cho Châu Á. Ảnh: Tienquocte Năm nay 2025 (năm Ất Tỵ) Mỹ cho in tờ 2 USD con rắn dành cho phong tục lì xì Tết ở châu Á. Ảnh: Shopee Hình ảnh con rắn trên tờ 2 USD được mạ vàng 24K toát lên vẻ sang trọng. Ảnh: Facebook Ngoài ra, tờ 2 USD mạ vàng có ánh màu vàng kim làm gia tăng sự quý phái của tờ tiền và sự may mắn cho người sở hữu. Ảnh: Muahangsi Bên cạnh đó, bộ 52 tờ tiền của 28 quốc gia cũng được nhiều người rao bán với mức giá khoảng 370.000 đồng/bộ. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, tất cả bộ tiền các nước này chỉ có giá trị về mặt sưu tầm, không có giá trị lưu thông. Ảnh: Facebook

