Cận cảnh mai vàng cổ thụ gần 6 tỷ đang gây sốt

Những ngày vừa qua, nhiều người đi chợ hoa xuân ở TP Long Xuyên (An Giang) vô cùng thích thú khi nhìn thấy cây mai vàng cổ thụ được định giá tới gần 6 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Cây mai vàng cổ thụ gây ấn tượng mạnh mẽ với kích thước vượt trội, cao 3,5m, đường kính khoảng 2,5m, rán cây xòe rộng lên đến 5m. Ảnh: Nông nghiệp Chiều cao của cây mai vàng đạt khoảng 3,5m, tạo nên một tổng thể hài hòa và uy nghi. Ảnh: Dân Việt Điểm đặc biệt của cây mai 60 năm tuổi nằm ở hình dáng hoàn toàn tự nhiên, không qua bất kỳ sự can thiệp tạo dáng hay cắt tỉa nào. Ảnh: ĐSPL Các nhánh cây uốn lượn mềm mại. Ảnh: Nông nghiệp Anh Nguyễn Thanh Toàn (Thốt Nốt, Cần Thơ) - chủ nhân của cây mai cho biết, phải mất nhiều năm theo đuổi mới mua được cây mai quý này từ một người dân ở Lấp Vò, Đồng Tháp, sau đó vận chuyển đến chợ hoa Long Xuyên để trưng bày. Ảnh: Dân Việt Ngay khi vừa được đưa đến chợ, cây mai vàng đã thu hút đông đảo người xem nhưng chưa có ai chốt giá. Ảnh: Nông nghiệp Sự xuất hiện của cây mai cổ thụ đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho chợ hoa xuân Long Xuyên. Ảnh: Dân Việt Gốc cây xù xì in hằn dấu vết của thời gian. Ảnh: Dân Việt

