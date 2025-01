Cái chết oanh liệt của sinh vật đầu tiên bay vào không gian

1. Laika là sinh vật đầu tiên bay vào không gian. Chó Laika là sinh vật đầu tiên trong lịch sử được con người đưa vào quỹ đạo Trái Đất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử khám phá không gian. Ảnh: Pinterest. 2. Xuất thân từ đường phố Moscow. Laika là một chú chó hoang được tìm thấy trên đường phố Moscow. Các nhà khoa học chọn chó hoang vì cho rằng chúng quen với điều kiện khắc nghiệt và khả năng sinh tồn cao hơn. Ảnh: Pinterest. 3. Ý nghĩa tên gọi "Laika". "Laika" trong tiếng Nga có nghĩa là "chó sủa," và đây cũng là tên của một giống chó săn bản địa ở Nga. Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước nhỏ bé. Laika nặng khoảng 6 kg, kích thước nhỏ của nó phù hợp với không gian chật hẹp của khoang tàu Sputnik 2. Ảnh: Pinterest. 5. Được huấn luyện đặc biệt. Trước khi lên tàu, Laika và các chú chó khác trong chương trình phải trải qua các bài huấn luyện nghiêm ngặt, bao gồm làm quen với không gian nhỏ hẹp, tiếng ồn lớn và cách ăn uống trong không gian. Ảnh: Pinterest. 6. Chế độ ăn đặc biệt. Laika được cho ăn một loại thức ăn dạng gel, cung cấp đủ chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa trong điều kiện không trọng lực. Ảnh: Pinterest. 7. Chuyến bay diễn ra trên vệ tinh Sputnik 2. Laika được phóng lên không gian trên Sputnik 2 vào ngày 3/11/1957, chỉ một tháng sau khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1. Ảnh: Pinterest. 8. Thiết bị đo lường và sinh tồn. Tàu Sputnik 2 được trang bị cảm biến để theo dõi nhịp tim, nhịp thở và các dấu hiệu sinh tồn của Laika trong suốt hành trình. Ảnh: Pinterest. 9. Không có kế hoạch quay về. Vào thời điểm đó, công nghệ chưa cho phép tàu vũ trụ quay lại Trái Đất an toàn. Laika được đưa lên quỹ đạo với ý định hi sinh trong không gian. Ảnh: Pinterest. 10. Sự hi sinh của Laika. Theo các báo cáo ban đầu, Laika sống được vài ngày, nhưng thực tế sau này tiết lộ rằng nó chỉ sống được khoảng 5–7 giờ do quá nhiệt và căng thẳng. Ảnh: Pinterest. 11. Mục tiêu khoa học. Chuyến bay của Laika nhằm nghiên cứu tác động của môi trường không gian lên sinh vật sống, cung cấp dữ liệu quý giá cho các sứ mệnh vũ trụ tương lai. Ảnh: Pinterest. 12. Sputnik 2 cháy rụi khi trở lại Trái Đất. Sau hơn 2.500 vòng quay quanh Trái Đất, Sputnik 2 và cơ thể của Laika bị cháy rụi khi tái nhập bầu khí quyển vào tháng 4 năm 1958. Ảnh: Pinterest. 13. Biểu tượng của sự dũng cảm. Laika nhanh chóng trở thành biểu tượng quốc tế về lòng dũng cảm và sự hi sinh cho khoa học, mặc dù nó không có lựa chọn nào trong nhiệm vụ này. Ảnh: Pinterest. 14. Tưởng nhớ Laika. Năm 2008, Nga dựng một tượng đài nhỏ để tưởng nhớ Laika, gồm hình ảnh chú chó đứng trên một tên lửa vũ trụ, như một lời tri ân cho sự hi sinh của nó. Ảnh: Pinterest. 15. Ý nghĩa lịch sử. Dù cái chết gây tranh cãi về mặt đạo đức, chó Laika đã mở đường cho các sứ mệnh vũ trụ có người lái sau này, bao gồm chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin vào năm 1961. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Laika là sinh vật đầu tiên bay vào không gian. Chó Laika là sinh vật đầu tiên trong lịch sử được con người đưa vào quỹ đạo Trái Đất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử khám phá không gian. Ảnh: Pinterest. 2. Xuất thân từ đường phố Moscow. Laika là một chú chó hoang được tìm thấy trên đường phố Moscow. Các nhà khoa học chọn chó hoang vì cho rằng chúng quen với điều kiện khắc nghiệt và khả năng sinh tồn cao hơn. Ảnh: Pinterest. 3. Ý nghĩa tên gọi "Laika". "Laika" trong tiếng Nga có nghĩa là "chó sủa," và đây cũng là tên của một giống chó săn bản địa ở Nga. Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước nhỏ bé. Laika nặng khoảng 6 kg, kích thước nhỏ của nó phù hợp với không gian chật hẹp của khoang tàu Sputnik 2. Ảnh: Pinterest. 5. Được huấn luyện đặc biệt. Trước khi lên tàu, Laika và các chú chó khác trong chương trình phải trải qua các bài huấn luyện nghiêm ngặt, bao gồm làm quen với không gian nhỏ hẹp, tiếng ồn lớn và cách ăn uống trong không gian. Ảnh: Pinterest. 6. Chế độ ăn đặc biệt. Laika được cho ăn một loại thức ăn dạng gel, cung cấp đủ chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa trong điều kiện không trọng lực. Ảnh: Pinterest. 7. Chuyến bay diễn ra trên vệ tinh Sputnik 2. Laika được phóng lên không gian trên Sputnik 2 vào ngày 3/11/1957, chỉ một tháng sau khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1. Ảnh: Pinterest. 8. Thiết bị đo lường và sinh tồn. Tàu Sputnik 2 được trang bị cảm biến để theo dõi nhịp tim, nhịp thở và các dấu hiệu sinh tồn của Laika trong suốt hành trình. Ảnh: Pinterest. 9. Không có kế hoạch quay về. Vào thời điểm đó, công nghệ chưa cho phép tàu vũ trụ quay lại Trái Đất an toàn. Laika được đưa lên quỹ đạo với ý định hi sinh trong không gian. Ảnh: Pinterest. 10. Sự hi sinh của Laika. Theo các báo cáo ban đầu, Laika sống được vài ngày, nhưng thực tế sau này tiết lộ rằng nó chỉ sống được khoảng 5–7 giờ do quá nhiệt và căng thẳng. Ảnh: Pinterest. 11. Mục tiêu khoa học. Chuyến bay của Laika nhằm nghiên cứu tác động của môi trường không gian lên sinh vật sống, cung cấp dữ liệu quý giá cho các sứ mệnh vũ trụ tương lai. Ảnh: Pinterest. 12. Sputnik 2 cháy rụi khi trở lại Trái Đất. Sau hơn 2.500 vòng quay quanh Trái Đất, Sputnik 2 và cơ thể của Laika bị cháy rụi khi tái nhập bầu khí quyển vào tháng 4 năm 1958. Ảnh: Pinterest. 13. Biểu tượng của sự dũng cảm. Laika nhanh chóng trở thành biểu tượng quốc tế về lòng dũng cảm và sự hi sinh cho khoa học, mặc dù nó không có lựa chọn nào trong nhiệm vụ này. Ảnh: Pinterest. 14. Tưởng nhớ Laika. Năm 2008, Nga dựng một tượng đài nhỏ để tưởng nhớ Laika, gồm hình ảnh chú chó đứng trên một tên lửa vũ trụ, như một lời tri ân cho sự hi sinh của nó. Ảnh: Pinterest. 15. Ý nghĩa lịch sử. Dù cái chết gây tranh cãi về mặt đạo đức, chó Laika đã mở đường cho các sứ mệnh vũ trụ có người lái sau này, bao gồm chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin vào năm 1961. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">