Ông Vũ Anh Cường sàm sỡ nữ khách: Say quá, quên... mới nói “vô tình chạm người”?

(Kiến Thức) - Nhiều người tin rằng những lời tố của nữ hành khách, nữ tiếp viên trưởng và phi hành đoàn là có cơ sở, trong khi đó lời giải thích của ông Vũ Anh Cường chỉ là sự biện minh. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, vị đại gia bất động sản "Say quá, quên... mới nói “vô tình chạm người nữ khách”?

Vụ việc bê bối trên máy bay Vietnam Airlines khi ông Vũ Anh Cường - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành bị nữ hành khách tố có hành vi quấy rối, sàm sỡ vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.



Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa vẫn chưa thể đưa ra kết luận về việc ông Vũ Anh Cường có hành vi sàm sỡ nữ hành khách trên hay không. Trong khi đó, cả phi hành đoàn của Vietnam Airlines lẫn nam hành khách bị tố quấy rối, sàm sỡ nữ khách đều đã tường thuật lại vụ việc. Tuy nhiên, nội dung lại trái ngược nhau.

Theo đó, thông tin nữ hành khách cung cấp cho phi hành đoàn, ông Cường có dấu hiệu say xỉn. Nữ hành khách vừa ngồi vào ghế vài phút thì hốt hoảng khi có bàn tay của người bên cạnh sờ vào vai rồi dần xuống sườn. Quá hoảng sợ, nữ hành khách nói to: “Chú làm gì đấy?”. Nam hành khách, được xác định là ông Vũ Anh Cường nói giọng lè nhè: “Chú có làm gì đâu!”.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trong báo cáo của phi hành đoàn cho biết, ông Cường còn có hành vi sàm sỡ cả nữ tiếp viên trưởng khi người này đừng gần để can thiệp, xử lý vụ việc. Đặc biệt, tiếp viên trưởng khẳng định ông Vũ Anh Cường có hành động sàm sỡ, sờ vào người một nữ hành khách, thậm chí tiếp tục sờ vào người tiếp viên trưởng. Sau đó, cơ trưởng đã ra quyết định từ chối phục vụ bay với người này.

Tuy nhiên, ông Vũ Anh Cường khi trả lời báo chí lại cho biết, do ông bị vấp chân, ngã nhào và vô tình chạm vào người phụ nữ một nữ hành khách.

“Có thể, nữ hành khách giật mình nên mới hiểu lầm. Hôm đó, tôi có uống 1 chén rượu, có thể, ngành hàng không đang triển khai chương trình chống uống rượu bia nên mọi việc mới như vậy. Nữ hành khách là một người trung tuổi đi cùng với 1 người đàn ông ngồi chung hàng ghế chứ không phải cô gái trẻ. Tôi gửi lời xin lỗi tới nữ hành khách trên và hãng hàng không vì những gì đã xảy ra”, ông Vũ Anh Cường nói.

Trước việc chưa ngã ngũ về hành động chạm tay vào người nữ hành khách là do cố ý hay vô tình chạm phải do té ngã của ông Vũ Anh Cường, phần lớn ý kiến từ người dân lại tin rằng những lời tố của nữ hành khách, nữ tiếp viên trưởng và phi hành đoàn là có cơ sở, trong khi đó lời giải thích của ông Vũ Anh Cường chỉ là sự biện minh sau khi xảy ra vụ việc, hòng tránh trách nhiệm với hành vi mình đã gây ra. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, vị đại gia bất động sản "Say quá, quên... mới nói “ vô tình chạm người nữ khách ”?

"Không thể chỉ vì say rượu, té ngã, vô tình chạm vào người mà nữ khách lại tố cáo ông Vũ Anh Cường quấy rối như thế được. Bởi theo lời nữ hành khách, bàn tay ông Cường ban đầu sờ vào vai rồi mới lần dần xuống sườn. Nếu như lời khai này, thì đó là hành vi có chủ ý", bạn có tài khoản T.K bình luận trên mạng xã hội.

Một bạn đọc khác nói rằng: "Nếu ông Cường chỉ chạm tay vào nữ hành khách thì có thể do hiểu lầm nên nữ hành khách mới tố người đàn ông này quấy rối. Nhưng khi cả nữ tiếp viên trưởng mà ông Cường cũng chạm tay vào người được thì đúng là không còn gì để nói. Ông Cường say xỉn thì liệu có nhớ nổi hành vi của mình hay không. Trong khi những người kia họ hoàn toàn tỉnh táo nên sự việc xảy ra họ nói là theo thực tế diễn ra, đáng tin cậy hơn".

Bạn Q.A khi đọc thông tin vụ việc trên mạng xã hội cũng cho biết, tin tưởng lời nói của nữ khách hàng nhiều hơn: "Một vị khách ngồi khoang thương gia, lại là phụ nữ, họ không dại gì đi tố cáo một người đàn ông quấy rối mình khi hành vi ấy không diễn ra. Bởi với người phụ nữ có địa vị xã hội, họ rất nhạy cảm với những vụ như thế. Họ mạnh dạn tố cáo, không sợ ảnh hưởng đến thân phận thì những lời tố cáo ấy hoàn toàn đáng tin cậy và có cơ sở. Người ta tin những lời của những người tỉnh táo, không ai lại đi tin lời của những kẻ say xỉn".

Diễn biến mới nhất liên quan vụ việc trên càng khiến dư luận hoài nghi với những lời nói của ông Vũ Anh Cường khi trao đổi với báo chí chiều 30/7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết ngày 29/7 đơn vị đã gửi giấy mời ông Vũ Anh Cường đến làm việc vào chiều 30/7 để làm rõ hành vi quấy rối nữ hành khách. Tuy nhiên, ông Cường đã không đến làm việc theo lịch hẹn.

Vì sao ông Vũ Anh Cường lại không đến làm việc theo lịch đã định sẵn để làm rõ vụ việc mà lẽ ra nếu hành vi của ông không sai thì càng phải thực hiện sớm để làm sáng tỏ vụ việc, minh oan cho bản thân ông trước thông tin sàm sỡ, quấy rối phụ nữ đang ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt báo và mạng xã hội?