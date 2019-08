Ông Nguyễn Hữu Tín xài chiêu gì “qua mặt” Chủ tịch TP HCM giao đất cho Vũ “Nhôm“?

“Làm xiếc đất vàng” dưới danh nghĩa phục vụ công tác nghiệp vụ



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.HCM), Trương Văn Út (Phó phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM), Lê Văn Thanh (Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

Cả 5 bị can trên cùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong đó, bị can Nguyễn Hữu Tín đóng vai trò tổ chức, còn 4 bị can còn lại giữ vai trò giúp sức.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2014, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") với vai trò giám đốc công ty Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 đã ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15, Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1 với mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an. Tuy nhiên, sau khi được cho thuê, giao nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1), Vũ “nhôm” và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không sử dụng mục đích như đề nghị mà triển khai dự án để thu lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tín và Phan Văn Anh Vũ.

Thửa đất số 15 Thi Sách có diện tích hơn 2.300m2 và nhà có tổng diện tích xây dựng là hơn 2.600m2. Thửa đất trên được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng (Công ty Phim Giải Phóng) quản lý sử dụng, được xác định là tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Liên quan đến lô đất này, năm 2006, được sự chấp thuận của Bộ VHTTDL, Công ty Phim Giải Phóng đã kêu gọi xây dựng tòa nhà đa năng, trung tâm giải trí và điện ảnh nhưng không triển khai được do không tìm được đối tác đầu tư. Năm 2014, ông Trần Việt Tân (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an) đã ký công văn đề nghị Bộ VHTTDL cho Công ty CP Bắc Nam 79 thuê lại mảnh đất này.

Ngay khi Bộ VHTTDL có công văn đồng ý, Công ty Phim Giải Phóng đã bàn giao quyền thuê đất cho Bắc Nam 79 triển khai dự án phục vụ an ninh như kiến nghị của Bộ Công an và nhận 29,1 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ công ty Vũ "nhôm". Quá trình thực hiện hợp đồng này, Công ty Phim Giải Phóng không có văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND TP HCM.

Kết luận điều tra cho rằng việc TP HCM quyết định cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất 15 Thi Sách là trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Luật đất đai.

Ông Nguyễn Hữu Tín “qua mặt” UBND TP HCM như thế nào?

Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Hữu Tín được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai môi trường giai đoạn 2011-2016. Nhận thức rõ khu đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, việc tham mưu, sắp xếp thuộc Sở Tài chính, ông Nguyễn Hữu Tín vẫn giao 2.300 m2 khu đất này cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ thuê trong thời hạn 50 năm để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ.

Cụ thể, khi nhận được công văn của Bộ Công an do ông Trần Việt Tân ký đề nghị UBND TP HCM hỗ trợ cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất để phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an, ông Nguyễn Hữu Tín đã bút phê đề nghị Sở Tài Nguyên & Môi trường TP HCM triển khai.

Nhận được “trát” của ông Nguyễn Hữu Tín, ông Đào Anh Kiệt đã chủ trì cuộc họp có nhiều thành phần tham dự trong đó có ông Phan Văn Anh Vũ. Kết luận cuộc họp này nêu rõ, có báo cáo UBND TP HCM rõ về quy hoạch, mục tiêu dự án, nguồn gốc pháp lý, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ VHTTDL.

Từ cơ sở cuộc họp này, bà Nguyễn Lan Châu - chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM khi đó đã làm dự thảo văn bản trên cơ sở xác định nhà đất 15 Thi Sách (quận 1) là công sản. Nếu sử dụng lô đất với mục đích an ninh quốc phòng thì phải có ý kiến của Thủ tướng và Bộ Công an; nếu sử dụng mục đích thương mại thì phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc có ý kiến của Thủ tướng. Tuy nhiên sau đó dự thảo này đã được sửa lại có lợi cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Khi dự thảo trình đến ông Đào Anh Kiệt, vị này đã ký tờ trình UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất. Cuối cùng, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký đồng ý cho công ty này thuê đất 50 năm, tiền thuê đất trả hàng năm.

Văn bản cho thuê có nội dung yêu cầu Công ty Bắc Nam 79 không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đến tháng 12/2015, ông Tín ký tiếp văn bản công nhận Công ty Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư dự án trên và hướng dẫn công ty này liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện những thủ tục triển khai dự án. Tiếp đó, đến tháng 5/2016, UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ do Công ty Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư. Trong đó cho phép chủ đầu tư xây dựng tòa nhà 18 tầng để làm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ...

Ngay khi được cho thuê lô đất trên, Vũ "nhôm" và ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT của Novaland đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với nội dung Công ty Bắc Nam 79 góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, còn Novaland thực hiện nghĩa vụ về tài chính đất đai và xây dựng, lợi nhuận hai bên chia đôi. Hai doanh nghiệp này đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Madison và Công ty CP Novahome Madison. Sau đó, các bên đã ký thỏa thuận để Công ty TNHH Madison thực hiện các nghĩa vụ thay Novaland. Còn Công ty CP Novahome Madison thực hiện việc bao tiêu sản phẩm của dự án gồm 72 căn officetel và 115 căn hộ.

Sau đó, khu đất được khởi công xây dựng cao ốc phức hợp Madison tại góc đường Thi Sách - Cao Bá Quát Đến nay, Công ty Madison đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 88 phòng khách sạn với một công ty với tổng giá trị hơn 136 tỷ đồng. Công ty Novahome Madison đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng với 76 cá nhân trong nước; 34 cá nhân nước ngoài cùng 4 tổ chức tương ứng với 133 sản phẩm gồm: 78 căn hộ, 54 căn officetel, 1 lô thương mại với tổng số tiền thu của 1033 tỷ đồng.

Trong bản kết luận điều tra nêu rõ, ông Nguyễn Hữu Tín thừa nhận hành vi phạm tội trong việc ký các văn bản quyết định trái pháp luật là do Bộ Công an có công văn đề nghị phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành, bản thân ông Nguyễn Hữu Tín không biết việc Công ty Bắc Nam 79 sau khi thuê được đất đã không sử dụng vào hoạt động nghiệp vụ.