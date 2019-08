Điện Kremlin của Tổng thống Nga Vladimir Putin có gì?

Điện Kremlin - nơi ở chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin - là một tổ hợp kiến trúc kiên cố nằm tại trung tâm thủ đô Moscow. Công trình được cấu thành từ 15 tòa nhà, 20 tòa tháp, và các bức tường có tổng chiều dài khoảng 2,4 km, dày 6,4 m. Ảnh: Getty. Toàn bộ công trình có tổng diện tích hơn 275.000 m2 với 5 điện chính, 4 nhà thờ, và nhiều khu vườn bên trong, được xây từ năm 1482 đến năm 1495. Trong tiếng Nga, Kremlin có nghĩa là pháo đài ở thành phố. Từ "Điện Kremlin" cũng được dùng để chỉ chính quyền Tổng thống Nga, tương tự từ "Nhà Trắng" tại Mỹ. Ảnh: Shutterstock. Từng được dùng làm hoàng cung cho sa hoàng Nga, Kremlin nằm tại vị trí đắc địa. Từ đây, người ta có thể ngắm nhìn dòng sông Moskva ở phía nam, Nhà thờ Thánh Basil và Quảng trường Đỏ ở phía đông, và Vườn Alexander ở phía tây. Ảnh: Shutterstock. Từ năm 1991, Điện Kremlin được chọn làm nơi ở và làm việc chính thức của tổng thống Nga. Nhưng trên thực tế, ông Putin hiếm khi nào sống tại đây. Ngôi nhà hiện nay của ông nằm ở khu Novo-Ogaryovo thuộc phía tây thủ đô Moscow. Ảnh: Getty. Điện được bảo vệ bởi một đội ngũ quân sự ưu tú mang tên Trung đoàn Tổng thống. Theo tờ Russia Beyond, các ứng viên muốn gia nhập trung đoàn này phải cao từ 1m7 đến 1m88, và có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong khoảng cách 6 m. Ảnh: Getty. Nơi cư ngụ của tổng thống cũng như khu hành chính tại Kremlin không mở cửa đối với công chúng, nhưng du khách cũng có thể mua vé tham quan các khu vực khác trong điện với các mức giá từ 3,75 USD đến 15 USD. Ảnh: Business Insider. Để vào tham quan, các du khách được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Ảnh: Business Insider. Tháp Trinity là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch. Dọc theo những bức tường của Điện Kremlin, 20 tòa tháp phòng thủ, được xây trong khoảng thời gian 1485 - 1495, là các điểm nhấn độc đáo. Mỗi tòa tháp đều có một tên gọi riêng. Ảnh: Business Insider. Cung điện Nhà nước là công trình mới nhất tại Kremlin, được xây vào năm 1961 để phục vụ chính quyền Liên Xô cũ. Hiện nay, tòa nhà được dùng để tổ chức những buổi giao hưởng, hòa nhạc. Ảnh: Business Insider. Trung tâm Điện Kremlin là Quảng trường Nhà thờ, nơi tập trung nhiều công trình tôn giáo cổ kính như Nhà thờ Assumption, Tổng lãnh thiên sứ, Nhà thờ Mười hai Tông đồ, Tháp chuông Ivan... Tất cả đều mang những đường nét kiến trúc độc đáo, tinh xảo. Ảnh: Business Insider. Nhà thờ Assumption là trái tim tôn giáo ở thủ đô Moscow, nơi tổ chức lễ đăng cơ cho các sa hoàng Nga, và lễ cầu nguyện cho các chiến dịch quân sự quốc gia. Ảnh: Business Insider. Tổ hợp Tháp Ivan và Tháp Chuông lớn mất đến 3 thế kỷ mới hoàn thiện. Bên trong công trình là một bảo tàng ghi lại lịch sử xây dựng Điện Kremlin. Ảnh: Business Insider. Tổng lãnh thiên sứ (trái) là nơi chôn cất nhiều vị sa hoàng, hoàng tử. Nhà thờ Truyền tin (phải) được sử dụng như chốn cầu nguyện của hoàng gia Nga ngày xưa. Ảnh: Business Insider. Từ Quảng trường Nhà thờ, du khách có thể dễ dàng tản bộ tới Vườn Alexander, khu vườn công cộng lâu đời nhất Moscow, nơi có những hàng cây cao cùng đa dạng các loài hoa mang màu sắc rực rỡ. Một phần khu vườn được đội ngũ an ninh canh gác để ngăn du khách tiếp cận tới bãi đáp trực thăng của tổng thống. Ảnh: Business Insider. Thượng viện Kremlin cùng đoàn xe hơi màu đen với còi hiệu màu xanh phục vụ cho quan chức chính phủ Nga. Ảnh: Business Insider. Cổng ra khỏi Điện Kremlin, dẫn đến Quảng trường Đỏ nằm ở bức tường phía đông, nơi có Tháp Spasskaya. Ảnh: Business Insider.

