“Ông lớn” vang bóng một thời đứng sau dự án KĐT golf Vinashin

Trong đó, rất nhiều dự án lớn được Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án.

Riêng đối với dự án Khu đô thị golf Vinashin, ông Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định.

Tìm hiểu cho thấy, dự án Khu đô thị golf Vinashin có diện tích 217,6ha, do Công ty CP đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin làm chủ đầu tư, được cấp Giấy phép đầu tư năm 2008.

Dự án được quy hoạch để phát triển một khu sân golf 27 lỗ, kèm khu vui chơi giải trí, một khu biệt thự cao cấp và tổ hợp khách sạn. Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác đền bù, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 76ha (Vĩnh Phúc), trước khi khu vực này được chuyển về Hà Nội quản lý, với số tiền đã đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Dừng giao dịch đối với 03 GCNQSDĐ của Công ty CP đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin

Tuy nhiên, trong gia đoạn 2009-2012, một mặt do khủng hoảng kinh tế, mặt khác doanh nghiệp này đầu tư khá dàn trải từ khu công nghiệp, khu giải trí, khu đô thị cho đến kinh doanh gạo, cát, tổng vốn cần triển khai thời điểm năm 2010 khoảng 30.000 tỷ đồng, dẫn đến thiếu vốn trầm trọng.

Kết quả kinh doanh của Công ty CP đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin vô cùng khó khăn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này các năm 2010, 2011 lần lượt là 0,17 tỷ đồng, âm 533 tỷ đồng, sang quý I/2012 là âm 494 tỷ đồng.

Về bất động sản, ngoài dự án sân golf tại Mê Linh doanh nghiệp này còn đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Cảng tại Long An có quy mô 600ha, nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 23km, cách cảng Vũng Tàu và Thị Vải Cái mép khoảng 120 km, cách cửa biển Soài Rạp 30 km.

Và Khu Đô thị và Dịch vụ giải trí Tổng hợp nhằm phục vụ khu công nghiệp và cảng Cái Lân - Quảng Ninh, diện tích 22ha, nằm trên đồi nhìn ra Vịnh Hạ Long, gần khu du lịch đảo Tuần Châu.

Tại thời điểm năm 2012 chủ đầu tư thông tin sẽ xin chuyển mục đích sử dụng đầu tư sân golf Mê Linh thành dự án khu đô thị Mê Linh, và đang tiến hành thực hiện các thủ tục xin UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Để có tiền đầu tư, doanh nghiệp này cũng tính tìm đối tác liên kết, đồng thời chuyển nhượng một phần dự án cho các đối tác khác. Như vậy có thể thấy tình hình tài chính vô cùng khó khăn của doanh nghiệp này.

Ở một diễn biến khác, vào năm 2015 Thanh tra Thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện dự án dầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án sân golf này và phát hiện nhiều sai phạm.

Căn cứ vào Kết luận này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quyết định dừng mọi giao dịch đối với 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: sêri AM 665256, AM 665257 và AM 665258 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp theo Quyết định số 259/QĐ-TNMT ngày 29/7/2008 cho Công ty CP đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin và hủy Hợp đồng thuê dất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc ký với Công ty cổ phần đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin tại xã Văn Khê và xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên cũng giao Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính về việc dừng mọi giao dịch liên quan đến 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cũng có thông báo về việc dừng mọi giao dịch đối với 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nắm bắt thông tin.

Cho đến năm 2019, doanh nghiệp này đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.