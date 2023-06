Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ban lãnh đạo Công ty CP One Capital Hospitality (mã: OCH) cho biết việc lập kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty dựa trên cơ sở tình hình hoạt động hiện tại của các đơn vị thành viên.



Cổ phiếu bị duy trì diện cảnh báo

Theo tìm hiểu, Công ty CP One Capital Hospitality có tiền thân là Công ty CP Xây dựng – Thương mại Bảo Long, được thành lập ngày 24/7/2006; có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thu Hằng.

One Capital Hospitality hiện đang hoạt động kinh doanh chủ yếu trong ba lĩnh vực, gồm kinh doanh khách sạn, sản xuất kinh doanh thực phẩm và hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, công ty đang sở hữu hai thương hiệu thực phẩm nổi tiếng là Kem Tràng Tiền Since 1958 (Công ty CP Kem Tràng Tiền) – thương hiệu kem truyền thống quen thuộc tại Hà Nội với 65 năm tuổi và Givral Since 1950 (Công ty CP Bánh Givral) – thương hiệu bánh được ưa thích tại Sài Gòn với hơn 70 năm tuổi. Ngoài ra, công ty này còn sở hữu, vận hành hai thương hiệu chuỗi resort khách sạn cao cấp là Sunrise và StarCity…

One Capital Hospitality - cty mẹ của kem Tràng Tiền kinh doanh thế nào? (ảnh: Internet).

Trước đó, ngày 4/4/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu OCH của Công ty CP One Capital Hospitality do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP One Capital Hospitality đuợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam — chi nhánh phía Bắc.

Đến ngày 20/4/2023, Công ty CP One Capital Hospitality có văn bản gửi HNX giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán.

Theo OCH, cổ phiếu của công ty bị duy trì diện cảnh báo, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán là số âm. Cụ thể, trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, dù đã lãi trở lại trong năm song lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ của OCH vẫn âm hơn 740 tỷ đồng.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, OCH cho biết, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm, công ty sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh về dòng sản phẩm mới, mở rộng thị phần sang các địa bàn thành phố lớn.

Với lĩnh vực khách sạn, sẽ mở rộng tập trung phân khúc khách đoàn trong nước, tăng cường khai thác mảng F&B thông qua hoạt động tổ chức sự kiện, tiệc cưới. Đồng thời đẩy mạnh tiến độ thi công dự án hiện có để đón đầu xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản thời gian tới.

Mới đây, hồi đầu tháng 6/2022, HNX chuyển cổ phiếu OCH từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với quy định.

Ở diễn biến liên quan, Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors, tổ chức có liên quan đến ông Lê Đình Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP One Capital Hospitality (mã: OCH, sàn: HNX) vừa mua vào 6,26 triệu cổ phiếu OCH để nâng sở hữu.

Cụ thể, Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors vừa mua vào 6.262.830 cổ phiếu OCH để nâng sở hữu từ 3,33% lên 6,46% vốn điều lệ (tương đương 12.915.814 cổ phiếu), giao dịch thực hiện trong ngày 23/6. Như vậy, sau giao dịch, Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors đã trở thành cổ đông lớn tại One Capital Hospitality...

Lỗ lũy kế hàng trăm tỷ, kỳ vọng lãi 2023 gấp đôi cùng kỳ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của OCH diễn ra vào ngày 23/6 vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.196 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 148,2 tỷ đồng. Do vẫn còn lỗ lũy kế nên công ty không chia cổ tức.

Để đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra trong bối cảnh năm 2023 được đánh giá có nhiều thách thức, ban lãnh đạo OCH cho biết, công ty sẽ áp dụng nhiều nhóm giải pháp khác nhau, linh hoạt cho từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, theo ông Lê Đình Quang, Tổng Giám đốc OCH, đối với mảng thực phẩm, công ty chú trọng áp dụng quy trình quản lý hiện đại, tối ưu chi phí đầu vào, tập trung cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cập nhật xu hướng mới theo mùa để nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, các kênh phân phối và bán lẻ cũng được mở rộng cả trực tiếp và kênh trực tuyến, tăng độ phủ thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng, công ty đang sở hữu 2 thương hiệu 4 và 5 sao lâu đời là StarCity Nha Trang và Sunrise Nha Trang. Năm 2023, công ty sẽ áp dụng một loạt các biện pháp khác nhau như tối ưu hóa chi phí, mở rộng tệp khách hàng, xây dựng cơ cấu giá phòng theo hướng linh hoạt, đưa ra nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, cạnh tranh để thu hút khách hàng mới, và đặc biệt thích ứng linh hoạt với tình hình chung của thị trường du lịch, lưu trú để đạt tỷ lệ lấp đầy phòng cao nhất có thể.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, One Capital Hospitality ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 130 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022; giá vốn tăng chậm hơn doanh thu khiến lãi gộp thu về hơn 37 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi trừ hết chi phí lợi nhuận sau thuế lại báo lỗ ròng 15,1 tỷ đồng; cùng kỳ năm 2022, công ty báo lỗ gần 33 tỷ đồng; qua đó nâng lỗ lũy kế tại ngày 31/3/2023 lên hơn 754 tỷ đồng...

Trước đó, tính tới cuối 2022, OCH đang có khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán hợp nhất hơn 741 tỷ đồng, đã giảm đi so với khoản lỗ 829 tỷ đồng cùng kỳ. Nợ phải trả là 960 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước với 208 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 18,9 tỷ đồng, giảm hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng kết lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 72,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 doanh nghiệp này lỗ tới 467,5 tỷ đồng...