Chi tiết BMW R 1250 GS Trophy từ 650 triệu đồng tại Việt Nam

Vẫn mang thiết kế hướng đến sự thoải mái của người dùng, BMW R 1250 GS Trophy 2023 mới được bổ xung thêm 2 phiên bản màu sơn mới là Gravity Blue (Xanh sẫm) và Metallic (Đen-Xám kim loại). Tất nhiên, những thứ được cải tiến sẽ không chỉ dừng lại ở màu sơn. Ngoài việc phối màu sơn mới lấy cảm hứng từ chiếc R 1250 GS tham dự giải đua International GS Trophy. Mẫu xe môtô BMW R 1250 GS Trophy 2023 về Việt Nam còn được bổ sung khá nhiều trang bị đáng giá như: khung bảo vệ, ghế Rally, kính chắn gió BMW Sport, vành nan hoa, bảo vệ két tản nhiệt, gác chân enduro... Ở phiên bản 2023, hệ thống đèn của xe sẽ được cập nhật công nghệ LED, tuy nhiên, sẽ có một số xe thuộc những lô sản xuất đầu sử dụng đèn Halogen. Lý do BMW đưa ra là do thiếu chất bán dẫn để sản xuất đèn và những chiếc xe sử dụng đèn Halogen sẽ được thay thế hệ thống đèn miễn phí ngay khi có linh kiện. Ngoài những trang bị về phần cứng, BMW R 1250 GS Trophy 2023 cũng được nâng cấp cả về mặt công nghệ. Các tính năng nổi bật trên mẫu ADV này bao gồm bướm ga điện tử với cảm biến đo lường IMU... BMW R 1250 GS Trophy 2023 sở hữu chế độ lái Riding Mode Pro từ 6 đến 7 kiểu với ECO Riding Modes, hệ thống ABS Pro, đèn pha tự động, treo điện tử ESA thế hệ mới (Dynamic ESA Next Generation). Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống Dynamic Traction control, hệ thống Hill Start Control Pro, hệ thống Adaptive Headlight, hệ thống Cruiser Control, cổng sạc USB cho các thiết bị di động. Sức mạnh của BMW R 1250 GS Trophy vẫn sẽ được giữ nguyên. Khối động cơ 1254 phân khối cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm. Hệ thống điều kiển động cơ BMS-O sẽ được nâng cấp nên đôi chút để tăng khả năng kiểm soát của người điều khiển. Đại lý chính hãng phân phối BMW tại Việt Nam cho biết, mức giá xe BMW R 1250 GS Trophy 2023 cho cả hai phiên bản GS và GSA lần lượt là 649 và 749 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu ADV mang thương hiệu Đức này cạnh tranh với Ducati Multistrada V4, Harley-Davidson Pan America, KTM 1290 Super Adventure và Honda CRF1100L Africa Twin. BMW R 1250 GS Trophy 2023 ra mắt với hàng loạt trang bị khủng như đã liệt kê hẳn sẽ làm phượt thủ Việt mê mẩn, dù mức giá bán của xe tại Việt Nam được xem là khá cao. Video: Giới thiệu BMW R 1250 GS Trophy 2023 mới.

Vẫn mang thiết kế hướng đến sự thoải mái của người dùng, BMW R 1250 GS Trophy 2023 mới được bổ xung thêm 2 phiên bản màu sơn mới là Gravity Blue (Xanh sẫm) và Metallic (Đen-Xám kim loại). Tất nhiên, những thứ được cải tiến sẽ không chỉ dừng lại ở màu sơn. Ngoài việc phối màu sơn mới lấy cảm hứng từ chiếc R 1250 GS tham dự giải đua International GS Trophy. Mẫu xe môtô BMW R 1250 GS Trophy 2023 về Việt Nam còn được bổ sung khá nhiều trang bị đáng giá như: khung bảo vệ, ghế Rally, kính chắn gió BMW Sport, vành nan hoa, bảo vệ két tản nhiệt, gác chân enduro... Ở phiên bản 2023, hệ thống đèn của xe sẽ được cập nhật công nghệ LED, tuy nhiên, sẽ có một số xe thuộc những lô sản xuất đầu sử dụng đèn Halogen. Lý do BMW đưa ra là do thiếu chất bán dẫn để sản xuất đèn và những chiếc xe sử dụng đèn Halogen sẽ được thay thế hệ thống đèn miễn phí ngay khi có linh kiện. Ngoài những trang bị về phần cứng, BMW R 1250 GS Trophy 2023 cũng được nâng cấp cả về mặt công nghệ. Các tính năng nổi bật trên mẫu ADV này bao gồm bướm ga điện tử với cảm biến đo lường IMU... BMW R 1250 GS Trophy 2023 sở hữu chế độ lái Riding Mode Pro từ 6 đến 7 kiểu với ECO Riding Modes, hệ thống ABS Pro, đèn pha tự động, treo điện tử ESA thế hệ mới (Dynamic ESA Next Generation). Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống Dynamic Traction control, hệ thống Hill Start Control Pro, hệ thống Adaptive Headlight, hệ thống Cruiser Control, cổng sạc USB cho các thiết bị di động. Sức mạnh của BMW R 1250 GS Trophy vẫn sẽ được giữ nguyên. Khối động cơ 1254 phân khối cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm. Hệ thống điều kiển động cơ BMS-O sẽ được nâng cấp nên đôi chút để tăng khả năng kiểm soát của người điều khiển. Đại lý chính hãng phân phối BMW tại Việt Nam cho biết, mức giá xe BMW R 1250 GS Trophy 2023 cho cả hai phiên bản GS và GSA lần lượt là 649 và 749 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu ADV mang thương hiệu Đức này cạnh tranh với Ducati Multistrada V4, Harley-Davidson Pan America, KTM 1290 Super Adventure và Honda CRF1100L Africa Twin. BMW R 1250 GS Trophy 2023 ra mắt với hàng loạt trang bị khủng như đã liệt kê hẳn sẽ làm phượt thủ Việt mê mẩn, dù mức giá bán của xe tại Việt Nam được xem là khá cao. Video: Giới thiệu BMW R 1250 GS Trophy 2023 mới.