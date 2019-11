Nóng: The Manor Central Park đã bị “ông lớn” Bitexco thế chấp ngân hàng?

(Kiến Thức) - Văn phòng Đăng ký đất đai cho biết Công ty CP Bitexco đã thế chấp quyền sử dụng đất 14 ô đất thuộc Dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) cho ngân hàng.

Tại thông báo số 11210/TB-VPĐKĐĐ-TTLT ngày 1/10, Văn phòng Đăng ký đất đai cho biết, Công ty CP Bitexco đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất thuộc Dự án Khu đô thi Nam đường Vành đai 3 giai đoạn 1 (tên thương mại là The Manor Central Park), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, và phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo đó, Công ty CP Bitexco đã thế chấp quyền sử dụng đất (để xây dựng nhà ở thấp tầng) tại ô đất 14-TM1, 14-TM2, 14-TM3, 14-TM4, 14-TM5, 14-TM6, 16TM1, 16TM2, 16TM3A, 16TM3B, 16TM3C, 16TM3D, 16TM3E, 16TM3F thuộc Dự án The Manor Central Park cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Liên quan đến dự án The Manor Central Park, vào năm 2014, Bitexco được chỉ định là nhà đầu tư tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hình thức BT (Xây dựng – chuyển giao). Để thực hiện hợp đồng BT, UBND TP. Hà Nội đã trả cho Bitexco khu đất rộng khoảng 90 ha thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và phường Thanh Liệt (huyện Thanh Trì). Khu đất này đang được Bitexco xây dựng khu đô thị The Mannor Central Park với vốn đầu tư lên tới 1,9 tỷ USD.

Bitexco mang 14 lô đất dự án The Manor Central Park thế chấp ngân hàng. Ảnh: Tiền phong.

Đáng chú ý, trong khi dự án BT được giao chậm tiến độ kéo dài thì tại quỹ “đất vàng” được đối ứng, Bitexco đã xây dựng xong hàng chục dãy biệt thự, nhà liền kề, shophouse… bán ra thị trường. Tại dự này này, mỗi căn biệt thự, nhà liền kề… đang được chủ đầu tư rao bán với giá từ 17-38 tỷ đồng/căn.

Quần thể The Manor Central Park rộng khoảng 90ha, tại phía tây nam thành phố, phía bắc tiếp giáp với đường Nguyễn Xiển và phía nam với công viên Chu Văn An.

Giai đoạn 1 của dự án đưa ra thị trường 561 căn thấp tầng bao gồm nhà liền kề, nhà phố, biệt thự song lập và đơn lập. Toàn bộ các căn đang được hoàn thiện và bàn giao từ quý I/2019.

Theo một nhân viên bán hàng tại dự án, hiện nhà phố thương mại (Shophouse): 312 căn được xây dựng 5 tầng- hoàn thiện đầy đủ nội thất cơ bản cao cấp;trung bình 60-100m2/sàn, có giá bán từ 17,2 đến 35 tỷ đồng.

Nhà liền kề (Townhouse): 126 căn được xây dựng 4 tầng và hoàn thiện nội thất cơ bản cao cấp;TB:70-80m2/sàn, giá bán từ 18,6 đến 29 tỷ đồng.

Biệt thự song lập: 121 căn được xây dựng 4 tầng và hoàn thiện nội thất cơ bản cao cấp.TB: 130-150m2/sàn, giá bán từ 27 đến 38 tỷ đồng.

Cũng theo giới thiệu của nhân viên bán hàng, hiện một số căn trong dự án đã có thể vào ở được, còn một số căn đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, những căn chậm nhất sẽ được bàn giao vào 30/9/2020.

Với mức giá 150 triệu đồng/m2, các căn thấp tầng của dự án The Manor Central Park đang được xem là loại đắt nhất trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Theo Lao động, cùng trên trục đường Nguyễn Xiển hiện có dự án bán biệt thự, liền kề chỉ có giá bằng 1/2 đến 2/3 dự án này. Ví dụ như dự án Vinhome Green Bay Mễ Trì, về vị trí đẹp hơn hẳn dự án The Manor Central Park nhưng giá bao gồm cả xây thô, hoàn thiện mặt ngoài cũng chỉ rơi vào 120-130 triệu đồng/m2 giá của chủ đầu tư.

Hoặc như dự án Imperal Garden ngay mặt đường Nguyễn Tuân và Nguyễn Huy Tưởng nằm vùng lõi nội đô, ngay khu vực sầm uất nhất của Trung Hòa - Nhân Chính giá cũng chỉ 126 triệu đồng/m2 bao gồm xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, mặt tiền 10m, 4 tầng nổi và 1 tầng hầm để xe. Các căn biệt thự ở đây được gọi là Shop-Villa, vừa có thể bán hàng, vừa để ở được.