Nợ thuế “khủng”, Công ty Văn Ánh bị cưỡng chế ngừng hóa đơn

Theo Báo Công Thương, Cục Thuế tỉnh Long An, vừa ban hành quyết về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Văn Ánh.



Theo đó, Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Văn Ánh bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn để thi hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 26899/TB-CTLAN-KĐT ngày 11/6/2024 của Cục Thuế tỉnh Long An. Lý do bị cưỡng chế, công ty nợ tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, với số tiền bị cưỡng chế 4.999.601.454 đồng (gần 5 tỷ đồng).

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 14/6/2024.

Phối cảnh tổng thể dự án Hamilton Garden trước đó.



Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Văn Ánh có địa chỉ tại thửa đất số 74, tờ BĐ số 52, KDC Phúc Long, đường Võ Văn Môn, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 3/2015, do bà Nguyễn Thanh Nhi làm đại diện theo pháp luật, đăng ký hoạt động chính là xây dựng nhà để ở.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Văn Ánh là chủ đầu tư dự án Khu dân cư nhà ở Mỹ Hạnh Bắc (tên thương mại Hamilton Garden), Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Phú Gia Thịnh là đơn vị phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, thông tin trên Báo Công Thương cho biết, sau nhiều năm mở bán, dự án rơi vào tình trạng “án binh bất động”. Thậm chí nhiều khách hàng đã làm đơn phản ánh công ty tới các cơ quan chức năng vì đã có hành vi chiếm giữ tiền mua đất thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các nền đất thuộc dự án Hamilton Garden.

Đến ngày 24/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An ra thông báo chấm dứt hoạt động dự án trên sau khi được UBND tỉnh thống nhất. Lý do chấm dứt hoạt động dự án là do công ty nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án, theo trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án của Luật Đầu tư.