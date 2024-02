Nhờ đâu cổ phiếu DGC của "trùm" hóa chất vượt mốc 100.000 đồng?

Cổ phiếu DGC của Hoá chất Đức Giang vừa có nhịp tăng trở lại vùng giá 100.000 đồng/cp sau gần 19 tháng rơi khỏi mốc giá này. Chỉ từ cuối tháng 1/2024 đến nay, mã đã tăng 14% giá trị. Còn so với thời điểm cách đây 1 năm, DGC tăng tới gần 110%. Kết phiên 26/2, cổ phiếu này còn tăng trần lên mức 107.000 đồng/cp với khối lượng giao dịch lên đến 7,5 triệu đơn vị.

Trong lịch sử, DGC từng leo lên mức đỉnh 126.000 đồng/cp vào tháng 6/2022 (giá đã điều chỉnh sau chia cổ tức). Động lực đến từ kết quả kinh doanh bứt phá của Hoá chất Đức Giang trong giai đoạn này, khi giá bán các sản phẩm hoá chất của công ty lên cao do gián đoạn chuỗi cung cầu vì cuộc chiến Nga - Ukraine.

Sau khi đạt đỉnh lợi nhuận, kết quả kinh doanh của DGC suy yếu kể từ quý 4/2022 và giá cổ phiếu trên sàn cũng “tụt dốc”. Thời điểm tháng 11/2022, mã từng giảm về vùng 46.000 đồng/cp, sau đó bắt đầu hồi phục từ nửa cuối năm 2023.

DGC vượt mốc 100.000 đồng/cp.

DGC được các đơn vị phân tích kỳ vọng sẽ phục hồi lợi nhuận kể từ cuối năm 2023. Tuy nhiên kết quả kinh doanh quý 4 vừa cho thấy công ty vẫn chưa đạt được sự kỳ vọng này. Doanh thu thuần của DGC đạt 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước và giảm 3% so với quý 3 trước đó. Lợi nhuận sau thuế ở mức 746 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức lợi nhuận quý thấp nhất của Hóa chất Đức Giang kể từ quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu của DGC đạt 9.748 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế ở mức 3.250 tỷ đồng, chỉ bằng 54% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 3.109 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 5.565 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 2/2 vừa qua, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu DGC mặc dù đã giảm giá mục tiêu 4% xuống 104.000 đồng/CP.

VCSC giảm dự báo EBITDA cốt lõi năm 2024/25/26 thêm 13%/8%/3% chủ yếu do giả định thấp hơn về sản lượng bán. Tuy nhiên, điều này được bù đắp bằng việc chúng tôi tăng EV/EBITDA mục tiêu từ 6,5 lần lên 7,0 lần.

Ngoài ra, Hiệp hội ngành SEMI dự báo doanh số bán dẫn toàn cầu sẽ tăng 12% vào năm 2024. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip đang ổn định củng cố cho hoạt động sản xuất chip và do đó nhu cầu hóa chất phốt pho công nghiệp tăng trong tương lai.

VCSC cho biết doanh số trung bình trong ba tháng của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan tiếp tục phục hồi trong tháng 12, gần đạt mức cao nhất kỷ lục của năm 2022.

DGC kỳ vọng nhu cầu hóa chất photpho công nghiệp (IPC) của Ấn Độ sẽ cải thiện trong quý 1/2024 sau quý 4/2023 yếu kém. Nhu cầu của Ấn Độ ảnh hưởng đến KQKD quý 4/2023 của DGC trong khi nhu cầu ở Đông Á vẫn ổn định.

Giá photpho nông nghiệp tăng do Trung Quốc cấm xuất khẩu phân bón từ tháng 9/2023 đến ít nhất là tháng 4/2024. Giá axit photphoric trích ly tăng từ 900 USD/tấn lên đạt 985 USD/tấn trong quý 4/2023.

VCSC cho biết, theo cơ sở so sánh tương đương, DGC có thể tiết kiệm khoảng 200 tỷ đồng chi phí quặng apatit vào năm 2024 so với 2023 nhờ đóng góp cả năm từ khu mỏ thứ hai.

Bên cạnh đó, VCSC tăng EV/EBITDA mục tiêu và giá mục tiêu mới của chúng tôi tương ứng P/E năm 2024 của DGC đạt 10,3 lần, hiện cao hơn mức P/E trượt trung bình 5 năm của DGC là 9,0 lần vì tin rằng DGC xứng đáng được định giá cao hơn mức trung bình trong quá trình phục hồi lợi nhuận sắp tới.