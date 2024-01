DGC của Chủ tịch Đào Hữu Huyền báo lãi giảm tốc 44%

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu đạt 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính ở mức 194 tỷ đồng, xấp xỉ so với quý 4/2022. Các loại chi phí đều giảm, trong đó chi phí tài chính giảm một nửa xuống 35 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 39% xuống mức 95 tỷ đồng.

Sau cùng, DGC mang về 746 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất của Hóa chất Đức Giang kể từ quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu của DGC đạt 9.748 tỷ đồng, giảm 33%; lợi nhuận sau thuế ở mức 3.250 tỷ đồng, giảm 46% so với kết quả thực hiện năm trước. Lãi ròng đạt 3.109 tỷ đồng, giảm 44%.

Tại thời điểm cuối năm 2023, Hóa chất Đức Giang có quy mô tổng tài sản gần 15.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2022. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn với hơn 10.400 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng sau một quý và tăng 1.400 so với thời điểm đầu năm.

Trong năm 2023, DGC đã nhận về hơn 600 tỷ đồng lãi tiền gửi, gấp đôi so với năm 2022. Ngược lại, chi phí lãi vay chỉ ở mức 32 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cuối quý 4/2023 là 855 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.130 tỷ đồng, tăng 23% và đa số là phải thu ngắn hạn từ khách hàng.

Tổng nợ phải trả của Hoá chất Đức Giang là 3.492 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm trên 1.300 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng, tăng 184% so với ngày đầu năm và tăng 33% so với cuối quý 3.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Đức Giang thừa nhận, sau năm đại thắng 2022 với lợi nhuận đạt 6.037 tỷ đồng, tăng 140% so với năm 2021, chưa biết đến năm nào, Công ty mới quay trở lại mức lợi nhuận kỷ lục này.

“Dự phòng cho kịch bản giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch lợi nhuận giảm một nửa trong năm 2023, về 3.000 tỷ đồng”, ông Đào Hữu Huyền lý giải đặt kế hoạch giảm mạnh trong năm 2023.