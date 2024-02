Tỷ phú “tiền chất như núi” nhưng đi giày đến khi rách là ai?

Tỷ phú Zong Qinghou - nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc Wahaha đã qua đời tại bệnh viện sáng 25/2 (giờ địa phương) ở tuổi 79. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về căn bệnh cũng như nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Zong Qinghou không được tiết lộ. Ảnh: SCMP Zong Qinghou là ông trùm kinh doanh nổi tiếng của Trung Quốc với câu chuyện từ nghèo khó và từng trở thành người giàu có nhất quốc gia này. Ảnh: Forbes Zong sinh năm 1945 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Từ năm 1964 đến năm 1978, ông sống và làm việc tại một nông trại tại một vùng quê nghèo. Năm 1987, Zong thành lập tập đoàn đồ uống Wahaha. Ảnh: Getty Zong đã đi từ việc bán nước ngọt và kem que cho học sinh để sở hữu 15% thị trường nước giải khát của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg Theo thời gian, "đế chế" kinh doanh của Zong Qinghou phát triển mạnh mẽ. Zong Qinghou được Forbes vinh danh là người giàu nhất Trung Quốc năm 2010, với khối tài sản 8 tỷ USD (7,4 tỷ Euro). Ảnh: The Straits Times Ông Zong Qinghou tiếp tục đạt được danh hiệu này vào năm 2012 với 10 tỷ USD. Năm ngoái, Forbes ước tính tài sản của Zong Qinghou đã giảm xuống còn 5,9 tỷ USD, xếp vị trí thứ 53 trong danh sách tỷ phú Trung Quốc. Ảnh: The Independent Zong bước vào kinh doanh cho đến khi ở độ tuổi 40, khi ông bắt đầu bán nước giải khát cho trẻ em. Thời điểm đó, ông được cho là gặp khó khăn đến mức buộc phải ngủ dưới gầm cầu ở Bắc Kinh vì không đủ tiền thuê khách sạn. Ảnh: HKFP Tuy nhiên, tập đoàn mà sau đó ông thành lập, Wahaha, đã phát triển mạnh mẽ và hiện có hơn 30.000 nhân viên. Ảnh: The Standard Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ nhưng Zong tuyên bố sống với mức thu nhập dưới 6.000 USD mỗi năm (tương đương 140 triệu đồng). Ảnh: Getty Vị tỷ phú Trung Quốc mặc quần áo bình thường, ăn đậu phụ và rau ngâm vào bữa trưa với nhân viên trong căng tin và chỉ chi tiêu khoảng 20 đô la một ngày. Ảnh: DW Zong Qinghou cho biết: "Tiết kiệm tiền và làm việc chăm chỉ là châm ngôn sống của tôi. Tôi vẫn sử dụng giấy vụn, vì vậy tôi luôn mang theo một chiếc hộp nhỏ trong những chuyến công tác". Ảnh: Beijing Theo truyền thông địa phương, ông Zong Qinghou chỉ mua giày mới khi đôi cũ trở nên mòn "đến mức không mang được". Ảnh: Bloomberg Zong Qinghou đến trụ sở công ty trước 7 giờ sáng và làm việc đến 11 giờ tối. Ông không có sở thích nào ngoài việc hút thuốc và uống trà Lipton. Ảnh: Getty Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg năm 2012, Zong Qinghou tiết lộ ông không xem bản thân là “một người mới giàu” vì đôi khi chỉ kiếm được 1 nhân dân tệ. Ảnh: GettyChặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

Tỷ phú Zong Qinghou - nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc Wahaha đã qua đời tại bệnh viện sáng 25/2 (giờ địa phương) ở tuổi 79. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về căn bệnh cũng như nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Zong Qinghou không được tiết lộ. Ảnh: SCMP Zong Qinghou là ông trùm kinh doanh nổi tiếng của Trung Quốc với câu chuyện từ nghèo khó và từng trở thành người giàu có nhất quốc gia này. Ảnh: Forbes Zong sinh năm 1945 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Từ năm 1964 đến năm 1978, ông sống và làm việc tại một nông trại tại một vùng quê nghèo. Năm 1987, Zong thành lập tập đoàn đồ uống Wahaha. Ảnh: Getty Zong đã đi từ việc bán nước ngọt và kem que cho học sinh để sở hữu 15% thị trường nước giải khát của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg Theo thời gian, "đế chế" kinh doanh của Zong Qinghou phát triển mạnh mẽ. Zong Qinghou được Forbes vinh danh là người giàu nhất Trung Quốc năm 2010, với khối tài sản 8 tỷ USD (7,4 tỷ Euro). Ảnh: The Straits Times Ông Zong Qinghou tiếp tục đạt được danh hiệu này vào năm 2012 với 10 tỷ USD. Năm ngoái, Forbes ước tính tài sản của Zong Qinghou đã giảm xuống còn 5,9 tỷ USD, xếp vị trí thứ 53 trong danh sách tỷ phú Trung Quốc. Ảnh: The Independent Zong bước vào kinh doanh cho đến khi ở độ tuổi 40, khi ông bắt đầu bán nước giải khát cho trẻ em. Thời điểm đó, ông được cho là gặp khó khăn đến mức buộc phải ngủ dưới gầm cầu ở Bắc Kinh vì không đủ tiền thuê khách sạn. Ảnh: HKFP Tuy nhiên, tập đoàn mà sau đó ông thành lập, Wahaha, đã phát triển mạnh mẽ và hiện có hơn 30.000 nhân viên. Ảnh: The Standard Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ nhưng Zong tuyên bố sống với mức thu nhập dưới 6.000 USD mỗi năm (tương đương 140 triệu đồng). Ảnh: Getty Vị tỷ phú Trung Quốc mặc quần áo bình thường, ăn đậu phụ và rau ngâm vào bữa trưa với nhân viên trong căng tin và chỉ chi tiêu khoảng 20 đô la một ngày. Ảnh: DW Zong Qinghou cho biết: "Tiết kiệm tiền và làm việc chăm chỉ là châm ngôn sống của tôi. Tôi vẫn sử dụng giấy vụn, vì vậy tôi luôn mang theo một chiếc hộp nhỏ trong những chuyến công tác". Ảnh: Beijing Theo truyền thông địa phương, ông Zong Qinghou chỉ mua giày mới khi đôi cũ trở nên mòn "đến mức không mang được". Ảnh: Bloomberg Zong Qinghou đến trụ sở công ty trước 7 giờ sáng và làm việc đến 11 giờ tối. Ông không có sở thích nào ngoài việc hút thuốc và uống trà Lipton. Ảnh: Getty Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg năm 2012, Zong Qinghou tiết lộ ông không xem bản thân là “một người mới giàu” vì đôi khi chỉ kiếm được 1 nhân dân tệ. Ảnh: Getty Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24