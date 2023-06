Nhiều khách sạn bị cắt điện, “thượng đế” mất tiền vẫn vạ vật

Hào hứng đưa cả gia đình từ Hà Tĩnh ra Hà Nội du lịch sáng 2/6, chị Phan Minh (40 tuổi) “méo mặt” khi khách sạn mình đã đặt trước thông báo mất điện. Không kịp nghỉ ngơi sau quãng đường dài, họ gửi đồ tại khách sạn rồi di chuyển đến trung tâm thương mại quận Long Biên để tránh nóng. Trung tâm này đã mở phòng chờ và bổ sung thêm ghế ngồi tại sảnh để hỗ trợ người dân, du khách “trốn” nóng. Tại đây, gia đình chị Minh vừa kết hợp mua sắm, vui chơi và ngủ tại phòng chờ xuyên trưa.



Đến chiều, cả gia đình chị tiếp tục di chuyển đến công viên nước hồ Tây để “giải nhiệt”. Tuy nhiên, đến 17h, khách sạn gọi điện thông báo vẫn chưa có điện nên xin lỗi khách hàng và đề nghị hoàn cọc. Không còn cách nào khác, người phụ nữ này đồng ý và nhanh chóng đặt một chỗ lưu trú khác.

Không chỉ ở Hà Nội mà tại nhiều địa phương cũng rơi vào hoàn cảnh mất điện. Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), nhiều ngày qua tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra liên tục cùng với thời tiết ngột ngạt khiến nhiều du khách e ngại khi lưu trú dài ngày tại đây.

Ngồi trước cửa khách sạn chờ xe đến đón, anh N. V. T (du khách đến từ Hà Nội) ngao ngán cho biết, gia đình anh xuống Hạ Long hôm 4/6 và thuê phòng khách sạn lúc 14h, nhưng đến gần 15h thì mất điện. Sau khi ăn tối và đi dạo phố, đến 23h đêm, cả gia đình quay về khách sạn nghỉ ngơi thì toàn bộ khách sạn tối om vì máy phát điện quá tải cũng bị hỏng, nhà cung cấp khan hàng, thiếu nhân viên chưa kịp sửa chữa. Nóng không thể ngủ nổi, gia đình anh T đành phải lang thang, vạ vật khu vực bờ biển dạo mát. Đến gần 4h sáng lễ tân mới gọi điện thông báo khách sạn đã sửa được máy phát điện.

Người dân nằm la liệt trên sàn trung tâm thương mại Vincom Hạ Long để tránh nóng. Ảnh: Internet.

Cũng như gia đình anh T, nhiều du khách đến Hạ Long tuần qua đều phải chịu chung cảnh mất điện luân phiên. Nhiều người đã lựa chọn hủy tour giữa chừng vì không chịu được nóng.

Theo kế hoạch, chiều tối 4/6, nhóm của gia đình anh Nguyễn Xuân Sơn mới về Hà Nội, nhưng chứng kiến cảnh mất điện liên tục nên sau bữa ăn sáng, cả đoàn cắt ngắn lịch trình để về sớm. Trước đó, cả nhóm 3 gia đình thuê một số căn hộ chung cư ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long. Từ lúc lấy phòng vào trưa 3/6 cho tới rạng sáng 4/6 thì mất điện 2 lần, mỗi lần kéo dài vài tiếng. Mất điện cùng với thời tiết oi bức nên giữa đêm cả nhóm quyết định xuống đường thì gặp dòng người đổ ra phố, vỉa hè ngồi tránh nóng, ai cũng mướt mồ hôi nhễ nhại.

Đến khoảng 3h sáng khu vực trên mới có điện nhưng do cả đêm chỉ ngủ được giấc ngắn nên sáng dậy mọi người trong đoàn đều “ngáp ngắn ngáp dài”. Đến 9h sáng ngày 4/6, do lại mất điện tiếp nên nhóm anh Sơn quyết định về Hà Nội sớm. Anh Sơn ngán ngẩm: “Đúng là một chuyến du lịch như hành xác, về đến Hà Nội rồi nghĩ lại vẫn còn hãi hùng".

Tại Nam Định, trước đó, ngày 2/6, chị Phạm Thị Mỵ (32 tuổi) cùng 6 người thân từ thành phố đến Nhà thờ đổ ở xã Hải Lý (huyện Hải Hậu) cách nhà 55km để du lịch. Do đi trong ngày nên gia đình chị chỉ dự định ngủ trưa tại nhà nghỉ, chiều tiếp tục lịch trình khác.

Đến 12h30, điểm lưu trú nơi chị My thuê bị cắt điện đột ngột nên tất cả mọi người phải ra ngoài hành lang nhà nghỉ ngủ. Đến 14h thì khu vực này mới có điện trở lại. Do mất điện ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách nên lúc thanh toán, nhà nghỉ đã giảm 100.000 đồng cho khách hàng…

Thông tin trên báo chí, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, do nắng nóng kéo dài nên nhu cầu tiêu thụ điện miền Bắc tăng vọt, nguồn cung ứng điện gặp khó khăn. Tại miền Bắc, 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ kém nhất trong 100 năm qua. Một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc bị sự cố do vận hành cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng. EVNNPC thông báo đã tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và trực 24/24h. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc gián đoạn cung cấp điện tại một số thời điểm.