Giang hồ Thảo “lụi” và loạt trùm xã hội đen xộ khám từ đầu năm 2023

Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi"), một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện việc khám xét nhà tại căn biệt thự ven sông Bến Lội (phường Xuân An, TP Phan Thiết). Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thảo đang bị điều tra do liên quan đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản và một số hoạt động phi pháp khác. Văn Thế Sự ( 35 tuổi) với danh xưng Cọp bãi bổn cùng Huỳnh Văn Lắm (39 tuổi) là 2 người cầm đầu băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Nhóm này rất manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương. Ngày 1/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố Cọp bãi bổn và đàn em về hành vi giết người. Nguyễn Văn Hoàn (tức Hoàn “Xuyến”, 48 tuổi) được biết đến là một trong những anh chị có máu mặt ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Người này đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 9/5, Hoàn dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa đến thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) trọng thương. Ngày 15/5, Công an huyện Di Linh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàn. Tuấn “thần đèn” tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Thời gian qua, băng nhóm của Tuấn "thần đèn" hoạt động phi pháp như, can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương. Doanh nghiệp muốn “yên ổn” đều phải thỏa hiệp, tự dàn xếp với Tuấn. Gần đây, Tuấn lấn sân sang lĩnh vực khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, Tuấn "thần đèn" từng lên mạng xã hội đăng đàn, phát ngôn, gửi những thông điệp cảnh cáo tới một số giang hồ mạng xã hội. Ngày 11/5, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Tuấn "thần đèn" (số 173, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Nếu như Tuấn "thần đèn" được cho là ngang ngược, hung hăng trong giới giang hồ thì Mạnh “gỗ” được biết đến là đối tượng khéo ăn nói, xử lý mềm dẻo các mâu thuẫn trong giới, vướng mắc trong việc làm ăn, phân chia quyền lợi... Đây là nhân vật khá kín tiếng trong số các trùm giang hồ có tiếng ở xứ Thanh. Được biết, tên gọi Mạnh “gỗ” là do trước đây Mạnh thường buôn bán gỗ từ Lào, vùng biên giới của tỉnh Thanh Hoá. Ngày 11/5, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Mạnh “gỗ” để điều tra làm rõ một số vi phạm. Hồ Quốc Khánh (tự Tèo "chùa", SN 2000; trú P.2, TP Đà Lạt) với tuổi đời còn trẻ, sớm nhiễm thói côn đồ, thuộc thành phần bất hảo, thường tụ tập một nhóm thanh niên có các hoạt động vi phạm pháp luật ở khu vực chợ đêm Đà Lạt; thuộc diện đối tượng bị Công an TP Đà Lạt theo dõi. Trước đó, ngày 17/4, tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ, Tèo "chùa" và Nguyễn Đình Tuấn A. (SN 1982, trú P.1 - TP Đà Lạt) xảy ra mâu thuẫn. Tèo "chùa" lấy dao chém A. bị thương nặng phải nhập viện. Ngày 3/5, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Tèo "chùa". Triệt phá băng nhóm bảo kê "khét tiếng" ở chợ đầu mối Bình Điền: Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này đều có nhiều tiền án về các tội Giết người, Cướp tài sản. Để hoạt động, các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, TP HCM. Dù rất bức xúc nhưng để "yên thân" buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền cho băng nhóm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng mà không dám tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 30/4, Công an TP HCM quyết định khởi tố bị can Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Vào tháng 3/2023, Nguyễn Xuân Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Cụ thể, ngày 15/3, thông qua công tác nghiệp vụ, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang tại chỗ ở của Nguyễn Xuân Bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét, công an thu giữ của các đối tượng tổng trọng lượng 1,3895 gam methamphetamin. >>> Xem thêm video: Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh. Nguồn: Lý Thùy.

Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi"), một tay giang hồ cộm cán ở Bình Thuận vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện việc khám xét nhà tại căn biệt thự ven sông Bến Lội (phường Xuân An, TP Phan Thiết). Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thảo đang bị điều tra do liên quan đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản và một số hoạt động phi pháp khác. Văn Thế Sự ( 35 tuổi) với danh xưng Cọp bãi bổn cùng Huỳnh Văn Lắm (39 tuổi) là 2 người cầm đầu băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Nhóm này rất manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương. Ngày 1/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố Cọp bãi bổn và đàn em về hành vi giết người. Nguyễn Văn Hoàn (tức Hoàn “Xuyến”, 48 tuổi) được biết đến là một trong những anh chị có máu mặt ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Người này đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 9/5, Hoàn dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa đến thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) trọng thương. Ngày 15/5, Công an huyện Di Linh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàn. Tuấn “thần đèn” tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Thời gian qua, băng nhóm của Tuấn "thần đèn" hoạt động phi pháp như, can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương. Doanh nghiệp muốn “yên ổn” đều phải thỏa hiệp, tự dàn xếp với Tuấn. Gần đây, Tuấn lấn sân sang lĩnh vực khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, Tuấn "thần đèn" từng lên mạng xã hội đăng đàn, phát ngôn, gửi những thông điệp cảnh cáo tới một số giang hồ mạng xã hội. Ngày 11/5, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Tuấn "thần đèn" (số 173, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Nếu như Tuấn "thần đèn" được cho là ngang ngược, hung hăng trong giới giang hồ thì Mạnh “gỗ” được biết đến là đối tượng khéo ăn nói, xử lý mềm dẻo các mâu thuẫn trong giới, vướng mắc trong việc làm ăn, phân chia quyền lợi... Đây là nhân vật khá kín tiếng trong số các trùm giang hồ có tiếng ở xứ Thanh. Được biết, tên gọi Mạnh “gỗ” là do trước đây Mạnh thường buôn bán gỗ từ Lào, vùng biên giới của tỉnh Thanh Hoá. Ngày 11/5, Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở của Mạnh “gỗ” để điều tra làm rõ một số vi phạm. Hồ Quốc Khánh (tự Tèo "chùa", SN 2000; trú P.2, TP Đà Lạt) với tuổi đời còn trẻ, sớm nhiễm thói côn đồ, thuộc thành phần bất hảo, thường tụ tập một nhóm thanh niên có các hoạt động vi phạm pháp luật ở khu vực chợ đêm Đà Lạt; thuộc diện đối tượng bị Công an TP Đà Lạt theo dõi. Trước đó, ngày 17/4, tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ, Tèo "chùa" và Nguyễn Đình Tuấn A. (SN 1982, trú P.1 - TP Đà Lạt) xảy ra mâu thuẫn. Tèo "chùa" lấy dao chém A. bị thương nặng phải nhập viện. Ngày 3/5, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Tèo "chùa". Triệt phá băng nhóm bảo kê "khét tiếng" ở chợ đầu mối Bình Điền: Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này đều có nhiều tiền án về các tội Giết người, Cướp tài sản. Để hoạt động, các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, TP HCM. Dù rất bức xúc nhưng để "yên thân" buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền cho băng nhóm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng mà không dám tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 30/4, Công an TP HCM quyết định khởi tố bị can Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Vào tháng 3/2023, Nguyễn Xuân Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Cụ thể, ngày 15/3, thông qua công tác nghiệp vụ, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang tại chỗ ở của Nguyễn Xuân Bình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét, công an thu giữ của các đối tượng tổng trọng lượng 1,3895 gam methamphetamin. >>> Xem thêm video: Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh. Nguồn: Lý Thùy.