Hé lộ 2 vật bất ly thân thái giám luôn mang theo bên người

Thái giám Trung Quốc thời phong kiến chủ yếu xuất thân trong gia đình nghèo khó. Họ bị cha mẹ bán vào cung để có đỡ một miệng ăn cũng như kiếm được một khoản tiền để trang trải cuộc sống. Sau khi nhập cung, thái giám sẽ phải làm các công việc nặng nhọc từ sáng sớm tinh mơ tới tối khuya để phục vụ nhu cầu hàng ngày của hoàng đế và các phi tần trong hậu cung như ăn mặc, tắm giặt... Trong lúc làm việc, họ cũng phải chú ý từng lời nói, hành động để tránh làm chủ nhân tức giận, trừng phạt. Khi tìm hiểu cuộc sống của thái giám, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết được họ luôn mang theo người 2 vật bất ly thân. Đó là 2 miếng đệm đầu gối dày và chiếc khăn quấn quanh eo. Đúng như tên gọi, 2 miếng đệm đầu gối dày được hoạn quan sử dụng để giảm đau chân khi quỳ lạy. Hàng ngày, thái giám thường xuyên phải quỳ lạy chủ nhân. Không những vậy, nếu phạm lỗi nhỏ khiến chủ nhân tức giận thì thái giám có thể bị phạt quỳ vài tiếng đồng hồ. Hình phạt này sẽ khiến họ tê mỏi, đau đớn ở hai chân. Để giảm bớt sự đau đớn khi phải quỳ lạy hoặc những lúc phải chịu phạt, thái giám đã bí mật đeo 2 miếng đệm đầu gối dày. Một vật bất ly thân khác được hoạn quan luôn mang theo là chiếc khăn quấn quanh eo. Thứ này liên quan đến việc tịnh thân của thái giám. Trước khi vào cung, họ là nam giới có khả năng sinh lý bình thường. Thế nhưng, khi nhập cung làm thái giám, họ phải trải qua quá trình tịnh thân đau đớn. Theo đó, họ không còn ham muốn tình ái và không thể có con cái nối dõi. Sau khi trải qua quá trình tịnh thân, thái giám sẽ không thể kiểm soát vấn đề bài tiết, khiến nước tiểu rỉ ra. Điều này sẽ khiến hoạn quan có mùi khó chịu khiến người đứng gần sợ hãi. Đối với những thái giám hầu hạ trực tiếp hoàng đế và các phi tần, vấn đề mùi khó chịu trên có thể khiến họ bị chủ nhân trách phạt. Do đó, để tránh mùi hôi thối khó chịu, hoạn quan quấn quanh eo một chiếc khăn để thấm nước tiểu bị rỉ ra do mất kiểm soát. Xuất phát từ lý do trê, thái giám chuẩn bị và sử dụng hàng chục chiếc khăn mỗi ngày để giữ cơ thể sạch sẽ, giảm mùi khó chịu. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

