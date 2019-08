Nhật Cường bàn giao phần mềm cho Hà Nội, ông chủ Bùi Quang Huy ở đâu?

(Kiến Thức) - Thời điểm Nhật Cường software yêu cầu bàn giao các hệ thống phần mềm của công ty cho TP Hà Nội, ông chủ Bùi Quang Huy vẫn đang bỏ trốn. Việc bàn giao này là do công ty không còn khả năng tài chính để đảm bảo hoạt động.

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software) vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc bàn giao các hệ thống phần mềm của công ty cho thành phố. Đại diện UBND TP Hà Nội xác nhận đã nhận được thông báo của Nhật Cường software.



Theo nội dung văn bản của Nhật Cường software, công ty đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo để các đơn vị của thành phố tiếp nhận vận hành các hệ thống phần mềm theo hợp đồng số 68. Đồng thời xin ngừng hỗ trợ và vận hành các dịch vụ phần mềm này.

Ngoài ra, Nhật Cường software cũng xin rút lại các dịch vụ, phần mềm đã xin thử nghiệm với thành phố.

Đáng chú ý, việc bàn giao các hệ thống phần mềm của Nhật Cường software cho thành phố Hà Nội diễn ra khi ông chủ công ty này Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Nhật Cường software.

Trước đó, ngày 19/5, Bùi Quang Huy bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định truy nã để điều tra tội danh đã bị khởi tố là “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường từ ngày 14/5/2019.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 Bộ Luật Hình sự.

Nhật Cường Software được thành lập trên cơ sở từ một trung tâm công nghệ thông tin của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile). Cả hai công ty này đều do ông Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc.

Chỉ sau một thời gian ngắn thành lập, Nhật Cường đã có những bước phát triển thần tốc thường xuyên được lãnh đạo Hà Nội tín nhiệm giao dự án. Cụ thể, Nhật Cường Software đã nhận được hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan Nhà nước tại Hà Nội như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...

Đặc biệt, các dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội được biết đến là mũi nhọn đột phá để Hà Nội triển khai thành phố thông minh vào năm 2020. Số vốn rót cho chương trình này lên tới cả chục nghìn tỷ đồng.

Sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) điều tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tội Buôn lậu và vi phạm sổ sách kế toán, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường có cuộc họp với đại diện UBND TP Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội và các sở ngành, Nhật Cường cam kết tiếp tục duy trì hỗ trợ ổn định các hệ thống dịch vụ công, giáo dục và đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phần mềm.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường đang gặp một số khó khăn như: Chủ sở hữu, đại diện công ty vắng mặt, không còn khả năng tài chính để đảm bảo hoạt động, tài khoản ngân hàng của công ty bị phong tỏa nên không thể giao dịch kinh doanh; nhân sự nghỉ việc...Do vậy, Công ty này đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo để các đơn vị tiếp nhận vận hành hệ thống phần mềm theo hợp đồng số 68.

Trước đó, tại phiên họp giao ban công tác UBND Hà Nội ngày 30/5, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, UBND TP Hà Nội đã chi trả cho Công ty Nhật Cường để thuê phần mềm trong 3 năm qua là hơn 7,2 tỷ đồng (chiếm 0,49% tổng chi ngân sách cho công nghệ thông tin của TP).

Nhật Cường thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng kinh phí là 12,34 tỷ đồng chiếm 0,84% kinh phí công nghệ thông tin (chiếm 1,23% kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị ở lĩnh vực này).

Ngoài Nhật Cường, Hà Nội hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ, dịch vụ viễn thông lớn như Viettel, VNPT, FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC hay Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong việc cung cấp máy chủ, máy chủ dự phòng, đường truyền, dịch vụ đám mây (cloud), bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin...

Ngay khi đó, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một số dịch vụ công cho thành phố; tổ chức duy trì để đảm bảo sự hoạt động bình thường của các hệ thống chương trình phần mềm mà do Nhật Cường Software đang cung ứng và chạy thử nghiệm.