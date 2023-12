Nhà vườn 8.000m2 của nữ ca sĩ trẻ nhất được phong NSND

NSƯT Phạm Phương Thảo (sinh năm 1982) là 1 trong 42 nghệ sĩ có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10 theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11. Ảnh: FBNV Phương Thảo được xem là ca sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này hi mới chỉ chạm tuổi 41. Ảnh: FBNV Phạm Phương Thảo là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, trữ tình. Xinh đẹp và thành công nhưng đường tình duyên của Phương Thảo khá lận đận. Ảnh: FBNV Sau 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nữ ca sĩ hiện sống độc thân, có cuộc sống vui vẻ, tự do trong căn nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Dân Việt NSND Phạm Phương Thảo mua mảnh đất 8.000 m2 cách Hà Nội 35 km vài năm trước theo gợi ý của vợ chồng ca sĩ Việt Hoàn. Thời điểm đó, cô chưa biết sẽ làm gì với mảnh đất này nhưng khi COVID-19 ập đến, các sự kiện đều, Phương Thảo có nhiều thời gian để cuốc đất, trồng rau. Ảnh: Giadinhxahoi Nếu không đi hát, mỗi ngày của Phương Thảo cũng đều rất bận rộn từ sáng tới tối, hết chăm sóc "Thuận Thiên Điện" (Điện thờ Phật Thánh do Phạm Phương Thảo xây dựng trong khuôn viên đất), lại lo lắng cho từng cái cây, bông hoa trong vườn. Ảnh: FBNV Điện thờ Phật Thánh Phạm Phương Thảo xây dựng trong khuôn viên 8.000m2 đều bằng đá xanh. Ảnh: Dân Việt Trong khuôn viên có hòn non bộ rất kỳ vĩ. Ảnh: Giadinhxahoi Tại dây, nữ nghệ sĩ còn trồng rất nhiều hoa tươi. Ảnh: Dân Việt Mùa nào sắc đấy, khu vườn luôn rực rỡ. Ảnh: Dân Việt Ngoài hoa, nghệ sĩ Phạm Phương Thảo còn trồng các loại cây ăn trái. Ảnh: Vietnamnet Khu vườn của Phạm Phương Thảo rộng mênh mông khiến ai nấy đều trầm trồ. Ảnh: FBNVBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

