Đắk Lắk: Ai sẽ thi công đường liên xã Đắk Phơi - Đắk Nuê?

Ngày 30/10/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) ban hành Quyết định số 648/QĐ-QLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình đường giao thông liên xã Đắk Phơi - Đắk Nuê, huyện Lắk.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV Thiên Anh và Công ty TNHH MTV Lam Nguyên (trong đó Công ty TNHH MTV Thiên Anh là thành viên đứng đầu liên danh có địa chỉ: 246/108 Y Moan Ê Nuôl, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk); giá trúng thầu 18.656.517.000 đồng (giá gói thầu 18.686.907.000 đồng), tiết kiệm 30.390.000 đồng so với giá gói thầu, tương đương 0,16%; với loại hình "Hợp đồng thi công xây dựng"; hình thức hợp đồng "Hợp đồng trọn gói"; thời gian thực hiện hợp đồng: 365.

Một phần quyết định số 648/QĐ-QLDA của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình đường giao thông liên xã Đắk Phơi - Đắk Nuê, huyện Lắk.

Trước đó, gói thầu xây lắp công trình đường giao thông liên xã Đắk Phơi - Đắk Nuê, huyện Lắk, nêu trên được công bố ngày 20/09/2024; hoàn thành mở thầu ngày 29/09/2024. Duy nhất Liên danh Công ty TNHH MTV Thiên Anh và Công ty TNHH MTV Lam Nguyên tham gia dự thầu.

Được biết, công trình đường giao thông liên xã Đắk Phơi - Đắk Nuê có tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng. Dự án được UBND huyện Lắk phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (quyết định số 2236/QĐ-UBND) ngày 08/07/2024.

Công ty TNHH MTV Thiên Anh, thành lập ngày 02/06/2009; ông Nguyễn Văn Tùng là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 10/2016 đến nay, công ty đã tham tổng cộng 62 gói thầu (cả 62 gói đều tham gia tại Đắk Lắk), trong đó trúng 56 gói, trượt 4 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 239 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 83 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 155 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 84,97%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,69%.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 11/11 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 90 tỷ đồng; tham gia và trúng 7/7 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 16 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/4 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Súp mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 21 tỷ đồng…

Công ty TNHH MTV Lam Nguyên (địa chỉ đường Hùng Vương, phường Tân lập, TP Buôn Ma Thuột), thành lập ngày 17/02/2020; ông Hoàng Đình Khoa là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 4/2020 đến nay, công ty đã tham tổng cộng 8 gói thầu (cả 8 gói đều tham gia tại Đắk Lắk), trúng 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 239 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 1 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 31 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 0%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 99,93%.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 6/6 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 31,7 tỷ đồng.