Tập đoàn Phú Thành của đại gia Ngô Văn Phát làm ăn thế nào...trúng thầu loạt dự án lớn?

Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng Công an đã triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do đại gia ngành xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu.

Ông Ngô Văn Phát thường được gọi là Phát “dầu”, sinh năm 1964, tại thôn Tân Trào, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình.