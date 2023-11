Ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 9 tháng?

Tăng trưởng tín dụng ngành Ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2023 chậm, đạt mức 6,92% do tăng trưởng kinh tế kém khả quan và có sự phân hóa lớn về tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng.



Tăng trưởng tiền gửi trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 5,8% nhìn chung phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng, chủ yếu đến từ tiền gửi cá nhân. Trong đó, HDBank và VPBank có mức tăng trưởng tiền gửi cao vượt trội so với các ngân hàng khác do nhu cầu chuẩn bị nguồn vốn nhằm đáp ứng mức tăng trưởng tín dụng dự kiến cao hơn trong những tháng tới.