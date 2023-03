Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 vừa công bố quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp nhiên liệu dầu (HFO và DO) cho quá trình vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 năm 2023.



Theo đó, liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng - Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng (liên danh Long Hưng - PVOil Hải Phòng) được chọn trúng thầu với giá 170,689 tỷ đồng (gói thầu này có giá là 170,719 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Điện lực dầu khí Thái Bình 2 mời thầu.

Tại gói thầu trên, theo kết quả mở thầu của bên mời thầu cho thấy, tại thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; Công ty CP Thương mại dịch vụ dầu khí Hà Anh có giá dự thầu sau giảm giá là 191,918 tỷ đồng, cao hơn giá gói thầu được phê duyệt nên không được lựa chọn.

Năng lực DN cung cấp dầu cho Nhiệt điện Thái Bình 2 ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Trong liên danh trúng thầu, tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng được thành lập ngày 28/5/2005, có địa chỉ trụ sở chính tại số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hiền.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng đã tham gia 16 gói thầu, trong đó trúng 10 gói, trượt 4 gói, 2 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 1.587 tỷ đồng. Trong đó, cũng tại Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 làm bên mời thầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng từng được lựa chọn là nhà thầu trúng gói thầu: Cung cấp nhiên liệu dầu (HFO và DO) cho quá trình chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 . Giá trúng thầu khớp với giá dự toán gói thầu là 727,783 tỷ đồng, đây cũng là gói thầu có giá trị lớn nhất trong số những gói thầu mà công ty này được công bố trúng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Hiện, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng đang tham gia dự thầu 2 gói thầu nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu gồm: Gói thầu Cung cấp nhiên liệu dầu DO cho quá trình vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2023 (giá gói thầu là 197,860 tỷ đồng, liên danh cùng Công ty CP Tập đoàn Dương Đông, được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật) do chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 làm chủ đầu tư/bên mời thầu; gói thầu SXKD2023-HH01: Cung cấp dầu DIESEL 0,05S (DO) cho khởi động đốt lò và ô tô xe gạt (giá gói thầu là 115,903 tỷ đồng) do Công ty Nhiệt điện Uông Bí – chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Đáng chú ý, tại gói thầu SXKD2023-HH01: Cung cấp dầu DIESEL 0,05S (DO) cho khởi động đốt lò và ô tô xe gạt nêu trên, theo kết quả mở thầu ngày 22/3/2023 cho thấy, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Điều thú vị là, ở gói thầu này, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng lại “đảo vai” dự thầu khi liên danh với Công ty Dương Đông trở thành đối thủ “cạnh tranh” của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng.

Thành viên còn lại trong liên danh trúng thầu là Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng cũng có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 8/7/2011, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 221 - 223 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trung Hữu.

Ghi nhận trên các trang hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng được công bố đã tham gia 66 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trượt 6 gói, 5 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 776,8 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 93,58%.

Ở diễn biến liên quan, trước đó, năm 2022, Thanh tra Bộ Công Thương đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 11 thương nhân đầu mối, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, các thương nhân đầu mối bị thanh tra gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty CP Dầu khí Đông Phương, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, Công ty TNHH MTV dầu khí TPHCM, Công ty CP Tập đoàn Dương Đông, Công ty CP Đầu tư Nam Phúc, Công ty xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa, Tổng công ty xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu, Công ty CP Thương mại đầu tư khí Nam Sông Hậu, Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng tháp.