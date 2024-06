Năng lực An Lộc Phú trúng 4 gói thầu tại BVĐK tỉnh Bình Thuận

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có Thông báo Kết luận thanh tra số 771/TB-TTBT về việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) trúng thầu trên địa bàn.

Thời điểm thanh tra từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2022; những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Theo đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ, vụ việc của 10 gói thầu có dấu hiệu tội phạm, có giá thiết bị cung cấp chênh lệch quá cao so giá mua đầu vào, trong điều kiện bình thường - sang Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đối với 3 gói thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cấu hình các thiết bị phòng học thông minh, thuộc 3 gói thầu khi đưa vào phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, đều là cấu hình các thiết bị phòng học thông minh, do AIC cung cấp tại một số tỉnh, thành phố trên toàn quốc, có sự chênh lệch giá quá cao so giá mua đầu vào của AIC.

Đối với 7 gói thầu tại Sở Y tế, hệ thống xử lý nước thải, do Công ty TNHH Kubota Johkasou System (Nhật Bản) ủy quyền cho AIC độc quyền bán sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho 6 công trình trạm xử lý nước thải tại các bệnh viện, đưa giá thiết bị này vào dự toán giá gói thầu. Sau khi thực hiện đấu thầu, AIC trúng thầu tương đương với giá này.

Một số tiêu chí được đưa vào hồ sơ mời thầu, có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu; hồ sơ dự thầu của AIC có một số tiêu chí không đạt, nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn chấm đạt, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu…