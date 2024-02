Năm 2024: Những dự án bất động sản kỳ vọng bứt phá

Lumi Hà Nội - “Bản giao hưởng của ánh sáng”

Lumi Hanoi nằm trên mặt đường Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chủ đầu tư là tập đoàn bất động sản Capitaland. Dự án bao gồm 9 tòa tháp cao từ 29 đến 35 tầng, cung ứng khoảng 4.000 căn hộ với đầu tư lên tới khoảng 18 nghìn tỷ đồng. Dự kiến quý I/2024, Lumi Hanoi sẽ bắt đầu khởi công.

Vị trí Lumi Hà Nội nằm cạnh các tiện ích trường học, công viên, biển hồ, vườn Nhật, Vincom, Vinmec, Vinschool,... Cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến dự án thông qua đại lộ Thăng Long và chỉ mất 20 phút lái xe đến quận trung tâm Hà Nội và 40 phút lái xe đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Dự án Lumi Hanoi dự kiến khởi công vào quý I/2024

Lumi Hanoi đã chiến thắng 3 hạng mục "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc", "Thiết kế kiến trúc căn hộ cao cấp xuất sắc" và "Thiết kế cảnh quan căn hộ xuất sắc" tại Giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Guru 2023.

Dự án Lumi Hanoi do kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng Jean - François Milou thiết kế. Ông là người đứng đằng sau bản thiết kế của nhiều dự án thắng giải như Phòng Trưng bày Quốc gia Singapore và Trung tâm Kịch nghệ Quốc gia tại Saint Etienne, Pháp.

Theo chị Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Phòng kinh doanh bất động sản Công ty An Bình, Lumi Hanoi còn được gọi là “Thành phố ánh sáng” hay “Bản giao hưởng của ánh sáng và kiến trúc”. Với thiết kế đưa ánh sáng tràn ngập không gian sống, thảm thực vật đa tầng, đa sắc, mang chất sống xanh tới ngưỡng cửa của từng tổ ấm, Lumi Hanoi được dự báo sẽ mang đến sôi động cho thị trường bất động sản Thủ đô 2024.

Phố Mây Sapa City

Phố Mây Sapa City nằm trong KĐT Tây Bắc (đường Điện Biên Phủ, TX Sa Pa, Lào Cai). Đây khu đô thị đầu tiên tại Sa Pa được quy hoạch bài bản với sự tham gia của Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng. Dự án được đánh giá là có tọa độ đắc địa ngay tâm điểm khu vực đang phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm hành chính - kinh tế - thương mại mới của Sa Pa. Thông qua các trục đường huyết mạch QL4D - Điện Biên Phủ, đường Thác Bạc, đường Sở Than, các tuyến đường quy hoạch, Phố Mây Sapa City Clouds kết nối thuận tiện tới thị trấn Sa Pa, KĐT Đông Bắc, ga cáp treo Fansipan, nhà thờ đá, Sun Plaza, hồ Sa Pa… trong bán kính dưới 900m.

Phố Mây Sa Pa - khu đô thị đầu tiên tại Sa Pa được quy hoạch bài bản với sự tham gia của Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng.

Bà Thùy Dương, Giám đốc Kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc cho hay, dù đón lượng khách khổng lồ hàng năm nhưng tại Sa Pa hiện chỉ có 711 cơ sở lưu trú gồm 8.107 phòng; 283 cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ lưu niệm và quà tặng du lịch. Dự án Phố Mây Sapa City dự báo sẽ góp phần cải thiện tình trạng này. Kể từ khi cao tốc Nội Bài - Lào Cai rút ngắn đáng thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Sa Pa thì du lịch của tỉnh này ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ.

Thời điểm này dự án đang có nhiều ưu đãi, giá đầu tư chiết khấu tới 4%; ngân hàng giải ngân vay 65% giá trị sản phẩm, miễn lãi và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng và được nhận quà. Đây là cơ hội các nhà đầu tư thu về lợi nhuận lâu dài và hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị tài sản.

Dự án The Maris Vũng Tàu

Tháng 11/2023, thị trường bất động sản đón chào sự ra mắt của dự án The Maris Vũng Tàu - được phát triển bởi Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương. Dự án có quy mô hơn 20ha, tổng số 192 căn biệt thự và 598 căn hộ du lịch, cùng bãi biển riêng lên tới 600m. The Maris Vũng Tàu được xem là điểm đến lý tưởng của các hoạt động thể thao biển như: dù lượn, flyboard, lặn biển ngắm đại dương, lướt sóng… Ngoài ra, The Maris Vũng Tàu còn sở hữu những tiện ích độc đáo và duy nhất như: Cầu tàu dài nhất phía Nam (450m) với nhà hàng nổi 2 tầng trên biển, hầm rượu vang dưới đáy biển (sức chứa 2000 chai), hồ bơi vô cực diện tích 2.225m2, sân tập Golf 8.000m2...

The Maris Vũng Tàu được xem là điểm đến lý tưởng của các hoạt động thể thao biển.

Ông Lê Nguyễn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc PQR cho biết, một số dự án ra mắt thị trường thời gian gần đây đã đón nhận lượng quan tâm đáng kể. The Maris Vũng Tàu với diện mạo mới nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đây là điều đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Với lợi thế hiện hữu, tiện ích hoàn thiện đồng bộ và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí 5 sao The Maris Vũng Tàu có thể mở ra cơ hội đầu tư bền vững trong năm 2024.

Căn hộ The Privia giá cạnh tranh

Cũng trong tháng 11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền công bố giá bán khu căn hộ The Privia từ 48 triệu đồng một m2. Dự án diện tích 1,8 ha bao gồm ba tháp cao 23 tầng, cung ứng ra thị trường 1.043 căn hộ. Đến nay đã triển khai xây dựng đến tầng 21/23 tháp C, tầng 18 tháp B và tầng 16 tháp A, dự kiến bàn giao từ quý IV/2024.

Mức giá của The Privia được cho là “cạnh tranh” hơn so với mức giá trung bình của toàn thị trường căn hộ TP HCM

Theo ông Nguyễn Anh Tú, Quản lý bán hàng Công ty BĐS Đất xanh, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, người mua ở thực quan tâm nhiều đến uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, vị trí và pháp lý dự án. The Privia thỏa mãn các tiêu chí của tập khách hàng có nhu cầu ở thực. Với mức giá cạnh tranh trên thị trường, dự án hiện thực hóa ước mơ "có nhà Sài Gòn" của nhiều người.

Xét về vị trí, căn hộ The Privia tọa lạc tại 158 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, gắn liền với những tuyến đường "xương sống". Cư dân có thể thuận tiện về trung tâm quận 1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, di chuyển đến quận 5, 10, 3 theo đường Kinh Dương Vương, cũng như dễ dàng tiếp cận với các tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, chợ truyền thống; hay thuận tiện di chuyển về các tỉnh miền Tây... Mức giá đưa ra của The Privia cũng được cho là “cạnh tranh” hơn so với mức giá trung bình của toàn thị trường căn hộ TP HCM - khoảng 60,6 triệu đồng một m2.

Eaton Park - cung đường “tỷ đô” đẹp nhất Quận 2

Ngày 8/12/2023, Tập đoàn Gamuda Land đã tổ chức động thổ dự án căn hộ cao cấp Eaton Park (quận 2 cũ, nay là TP Thủ Đức, TPHCM). Dự án được xây dựng tại vị trí thuận lợi tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM. Theo giới thiệu, dự án Eaton Park được triển khai trên diện tích 3,68ha, bao gồm 6 tòa tháp cao từ 37 - 39 tầng, với gần 2.000 căn hộ. Dự án được chia thành 2 phân khu, phân khu 1 có 4 tháp với 15 căn shophouse và 1.308 căn hộ. Phân khu 2 có 2 tháp với 5 căn shophouse và 672 căn hộ. Dự kiến, giá bán căn hộ sẽ dao động từ 4.000 - 7.000 USD/m2, tương đương 97 - 170 triệu đồng/m2.

Eaton Park đáp ứng mọi tiêu chí mà nhà đầu tư nên sở hữu trong năm 2024.

Dự án Eaton Park đã có tên pháp lý là Khu nhà ở Tâm Lực, nằm trong quy hoạch chi tiết 1/2.000 của Khu dân cư 36ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM. Dự án đã nhận được chủ trương đầu tư vào tháng 1/2021 và được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 12/2021.

Ông Đặng Quốc Việt, Tổng giám đốc Smartland cho biết, Eaton Park một trong những dự án hiếm hoi và được mong đợi nhất tại mặt tiền Đại lộ Mai Chí Thọ. Chúng tôi đánh giá đây là dự án có pháp lý sạch, vị trí đẹp và giá bán tốt, đáp ứng mọi tiêu chí mà nhà đầu tư nên sở hữu trong năm 2024.

Astral City - trung tâm đô thị tâm điểm Thuận An

Tháng 12/2023 vừa qua Tập đoàn Danh Khôi cũng tái khởi động lại dự án Astral City (Thuận An, Bình Dương). Theo giới thiệu tại website của Tập đoàn Danh Khôi, dự án Astral City được ví như “thành phố của những vì sao”, có ưu thế “tâm điểm kép” độc đáo, là trung tâm của đô thị tâm điểm Thuận An.

Astral City được ví như “thành phố của những vì sao”

Astral City là tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại cao tầng tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, có diện tích đất hơn 3,7ha, được triển khai xây dựng với quy mô gồm 8 blocks, mỗi tòa tháp cao đến 40 tầng với 4.982 căn hộ, tổng mức đầu tư 10.700 tỷ đồng. Trong đó, mỗi tòa tháp có 3 tầng hầm và 4 tầng khai thác thương mại. Astral City từng gây "sốt" thị trường căn hộ Bình Dương khi có giá chào bán từ 49 - 52 triệu đồng mỗi m2 (thuộc loại đắt nhất nhì tỉnh này). Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, đến hết quý I/2023, dự án đã có khoảng 1.500 sản phẩm được khách hàng thỏa thuận đặt cọc. Hiện tại, giá bán trung bình căn hộ tại đây dao động 43 - 47 triệu đồng/m2.

Theo đánh giá của công ty nghiên cứu bất động sản Savills Việt Nam, giá trung bình của căn hộ ở Thuận An đạt 40,8 triệu đồng mỗi m2 và ở Dĩ An là 37 triệu đồng/m2 trong năm 2022. Đơn vị này dự báo, nguồn cung nhà ở Bình Dương đến năm 2024 là khoảng 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm 83% thị phần. Với lợi thế pháp lý hoàn chỉnh, Astral City có chỉ số đòn bẩy ở mức tốt và khả năng tạo lợi nhuận cao. Căn hộ sở hữu lâu dài mang giá trị truyền đời tại mặt tiền thương mại đắt giá sẽ là "bệ phóng" lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

The Orchard CapitaLand - trái tim thành phố mới Bình Dương

The Orchard CapitaLand là khu phức hợp căn hộ cao cấp, kết hợp thương mại, dịch vụ đẳng cấp quốc tế được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn CapitalLand với tổng mức đầu tư lên đến 18.330 tỷ đồng. Dự án nằm trên một diện tích rộng 18,9ha và bao gồm hơn 3700 căn hộ cao cấp và 395 căn nhà phố liền kề, biệt thự, tọa lạc tại trái tim của thành phố mới Bình Dương. Đây được đánh giá là vị trí vàng đắt giá khi thừa hưởng được trọn vẹn hệ thống giao thông kết nối vùng hoàn hảo, cơ sở hạ tầng tiện ích ngoại khu hiện hữu. CapitaLand dự kiến ra mắt 400 căn nhà phố thấp tầng tại dự án trong năm 2024, với mức giá dù chưa được công bố, nhưng được đồn đoán thấp nhất khoảng 10 tỷ đồng/căn.

The Orchard CapitaLand là khu phức hợp căn hộ cao cấp

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE, The Orchard tầm nhìn hướng ra khu vực hồ tuyệt đẹp và tọa lạc cạnh công viên trung tâm rộng 700.000 mét vuông, nơi được xem là lá phổi xanh của toàn thành phố mới Bình Dương. The Orchard Bình Dương chỉ cách Trung tâm thương mại Thế giới 5 phút lái xe. Trong giai đoạn thị trường nhiều biến động như hiện nay, nhu cầu mua nhà vẫn lớn. Các dự án nhà ở nằm tại vị trí thuận lợi và giá bán hợp lý The Orchard như sẽ có lợi thế nhiều.

Akari City “thuận an cư - vững đầu tư”

Với vị trí mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt cùng mức giá hợp lý, từ 45 triệu đồng/m2, Akari City (Khu dân cư Hoàng Nam) không chỉ là điểm đến an cư của người mua ở thực, mà còn nằm trong danh mục bất động sản đầu tư giàu tiềm năng. Akari City - dự án được phát triển bởi Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản đang được giới thiệu ra thị trường là dự án hiếm hoi sở hữu được cả "bộ đôi" tiêu chí giá và vị trí, đáp ứng nhu cầu nâng tầm không gian sống của các gia đình cấp tiến. Akari City toạ lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt rộng 10 làn xe, cách trung tâm Quận 1 chỉ khoảng 20 phút. Chỉ cần vốn tự có 20% giá trị căn hộ (khoảng 600 triệu đồng) thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt, người mua có thể được các ngân hàng chiến lược cho vay hạn mức lên đến 80% giá trị căn hộ.

Akari City nằm trong danh mục bất động sản đầu tư giàu tiềm năng

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), với thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/người/tháng, tài khoản tích lũy khoảng 500 triệu đồng, các cặp vợ chồng hoàn toàn có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Akari City. với giải pháp tài chính không trả gốc, trả lãi thấp từ chủ đầu tư, nếu khai thác cho thuê với giá thuê căn hộ Akari City hiện tại dao động từ 8 triệu/ tháng, khách hàng sẽ vừa có nhà để tích lũy tài sản vừa có thu nhập thụ động hàng tháng. Akari City được đánh giá sẽ góp phần kích cầu bất động sản TP HCM trong năm tới.