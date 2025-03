Chi trăm tỷ sắm máy móc, Bệnh viện của ông Trầm Bê làm ăn sao?

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1999 và chính thức đi vào hoạt động năm 2001. Hiện Chủ tịch hội đồng quản trị của Bệnh viện Triều An là ông Trầm Bê - một doanh nhân người Việt gốc Hoa, quê Trà Vinh.

Về cơ cấu cổ đông tại Bệnh viện, ông Trầm Bê nắm hơn 2,37 triệu cổ phần, tương đương 4,85% vốn. Nhưng người sở hữu cổ phần lớn nhất viện này là bà Dương Thị Đẹt (vợ ông Bê) với 38,27% vốn, tiếp đến là bà Trầm Thuyết Kiều (con gái ông Bê) với 21,51%.

Vừa lựa chọn nhà thầu mua máy móc thiết bị y tế hơn 100 tỷ đồng

Mới đây, ngày 18/02/2025, Tổng giám đốc Nguyễn Hải Tùng đã ký Quyết định 07/QĐ-BVTA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Triều An.

Trước đó, ngày 18/11/2024, tại Quyết định 32/QĐ-BVTA, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An - Nguyễn Hải Tùng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Triều An với tổng giá trị đầu tư là hơn 106,4 tỷ đồng, vốn chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Amec Holdings và Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh trúng thầu với giá 105,898 tỷ đồng, tiết kiệm 34 triệu đồng so với giá gói thầu (tỷ lệ 0,0327%), cụ thể liên danh sẽ cung cấp 1 hệ thống CT cắt lớp đếm photon model NAEOTOM Alpha của hãng Siemens Healthcare từ Đức, năm sản xuất từ 2024 trở về sau với giá 99,365 tỷ đồng; 1 hệ thống X quang nhũ ảnh kỹ thuật số của hãng Genoray có xuất xứ Hàn Quốc 3,795 tỷ đồng; 1 hệ thống Nội soi TMH hãng Olympus xuất xứ từ Nhật Bản, Đức, Anh với giá 2,738 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, Hệ thống CT cắt lớp đếm photon là một công nghệ tiên tiến trong chụp cắt lớp vi tính (CT), mang lại nhiều ưu điểm so với máy CT truyền thống sử dụng đầu dò tích hợp năng lượng (Energy-Integrating Detector, EID). Hệ thống CT tiêu biểu là NAEOTOM Alpha của Siemens Healthineers (được FDA chấp thuận năm 2021); Philips và GE Healthcare cũng đang phát triển công nghệ tương tự. Tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ là đơn vị đầu tiên triển khai Hệ thống CT cắt lớp đếm photon - NAEOTOM Alpha của Siemens Healthineers, đã được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 15/12/2023, mức giá cho hệ thống này dao động từ 120-150 tỷ đồng.

Bệnh viện Triều An làm ăn ra sao?

Đầu tư hơn trăm tỷ đồng vào máy móc thiết bị, tình hình kinh doanh bệnh viện của ông Trầm Bê năm 2024 ghi nhận lãi kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.

Theo Báo cáo tài chính quý 4/2024 của Bệnh viện Triều An, doanh thu cả năm 2024 đạt hơn 810 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với năm 2023. Toàn bộ đều đến từ dịch vụ khám chữa bệnh. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp nâng thêm 29% lên khoảng 165,9 tỷ đồng. Biên lãi gộp cả năm 2024 ghi nhận quanh 20,5%.

Sau cùng, Bệnh viện Triều An lãi sau thuế hơn 67,9 tỷ đồng, tăng hơn 4%. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào năm 2015. So với kế hoạch đề ra, Bệnh viện Triều An đều vượt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lần lượt là 5% và 12%.

Tuy nhiên, điểm rơi lợi nhuận nằm ở nửa đầu năm khi chỉ sau 6 tháng, Bệnh viện Triều An lãi gần 80 tỷ đồng. Sang quý 3/2024, mức lãi giảm mạnh về gần 10 tỷ rồi sau đó lỗ hơn 22 tỷ trong 3 tháng cuối năm do giá vốn tăng cao và nhóm các chi phí thường xuyên không được tiết giảm.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Bệnh viện Triều An đạt gần 953 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%. Chiếm phần lớn là các khoản phải thu dài hạn. Ngoài ra, Bệnh viện Triều An còn có gần 63 tỷ tiền và các khoản tương đương.

Nợ phải trả cuối năm 2024 đạt 326 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu kỳ. Trong đó, công ty không còn ghi nhận vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong khi đầu kỳ ghi nhận 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vay và nợ thuê tài chính của công ty vẫn giữ nguyên 11,5 tỷ đồng.