Hàng loạt nhà nghiên cứu UFO qua đời bí ẩn, chuyên gia "bó tay"

Timothy Hood đã nghiên cứu về về những vấn đề liên quan đến các nhà thiên văn, vũ trụ học tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, trong đó có những nhà nghiên cứu UFO trong 30 năm. Timothy Hood liệt kê một số trường hợp kỳ lạ về việc các nhà nghiên cứu UFO qua đời. Đầu tiên là nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Morris K. Jessup. Ông Jessup là tác giả của những quyển sách về sự sống ngoài trái đất bán rất chạy. Thế nhưng, ông tự sát vào ngày 29/4/1959. Ông Jessup tự sát bằng cách đóng hết cửa nhà, nổ máy xe ôtô để xe xả khói dẫn đến ngộp thở và tử vong. Một trường hợp khác là giáo sư James Edward McDonald. Ông nhiều năm giữ chức Viện trưởng Viện Vật lý Khí quyển trái đất và từng có khoảng thời gian dài nghiên cứu về UFO. Giống như ông Jessup, giáo sư McDonald cũng tự sát. Điểm khác là ông McDonald tự kết liễu tính mạng bằng một phát súng ngày 13/6/1971. Ngày 5/11/2001, William Milton Cooper, sống tại Yeager, bang Arizona, một chuyên gia nổi tiếng về UFO, người liên tục tố cáo Chính phủ Mỹ đã che giấu sự thật về các UFO, đã bị cảnh sát bắn chết tại nhà. Nguyên do được các nhà chuyên môn bệnh tâm thần cho là ông Cooper mắc chứng bệnh hoang tưởng. Ông đã mua dự trữ rất nhiều vũ khí để xây dựng các đơn vị vũ trang chống một chính phủ bí mật của những người ngoài hành tinh. Cảnh sát cho biết, trước khi bị hạ sát, ông Cooper đã dọa giết nhiều dân thường, vì cho rằng họ do nhà chức trách phái đến săn đuổi ông. Khi cảnh sát bao vây khu nông trại của mình, Cooper đã nổ súng khiến một cảnh sát viên bị thương nặng. Đến tháng 10/1986, giáo sư Arshad Sharif tự sát. Vài ngày sau, một giáo sư khác ở London, Anh là Vimal Dazibay nhảy cầu Bristol tự tử. Cả hai giáo sư này đều làm việc trong chương trình chế tạo vũ khí điện tử cho chính phủ Anh, một chương trình tương tự như "Star War" của Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, 25 người làm việc trong lĩnh vực không gian, vũ trụ qua đời vì nhiều lý do không rõ ràng. Dư luận cho rằng cái chết của những nhà nghiên cứu UFO này có nhiều điểm lạ và khó lý giải. Thậm chí, một giả thuyết nổi lên cho rằng cái chết của những nhà nghiên cứu UFO này là do họ biết quá nhiều thông tin về người ngoài hành tinh. Do vậy, một lực lượng đặc biệt đã tìm cách thủ tiêu những nhà nghiên cứu UFO này để bí mật về người ngoài hành tinh không bị tiết lộ. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh.

