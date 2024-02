Muôn kiểu lì xì đầu năm mới của các doanh nghiệp

Lì xì Tết là phong tục không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán. Từ trước Tết, các doanh nghiệp đã lên kế hoạch mừng tuổi nhân viên với ý nghĩa một phần để lấy may mắn, phần khác nhằm tạo hứng khởi trước khi tiếp tục guồng quay của công việc. Ngoài cách làm thông thường là chia đều cho nhân viên, nhiều doanh nghiệp lì xì đầu năm mới bằng cách nghĩ thêm nhiều cách mới mẻ cho "quân " của mình. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp tổ chức chương trình hái lộc đầu năm, thay bằng việc lãnh đạo đi mừng tuổi từng nhân viên. Những phong bao lì lì sẽ được xếp thành từng tệp hoặc treo lên cành đào, bên trong để các tờ tiền mệnh giá khác nhau để nhân viên bốc thăm hoặc hái lộc. Ngoài bốc thăm, lì xì bằng xổ số cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Cụ thể, các doanh nghiệp chuẩn bị những tờ vé số may mắn để làm quà lì xì đầu năm cho nhân viên. Món quà mừng tuổi đầu năm trên ngoài giá trị về tinh thần còn mang giá trị về may mắn. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã dùng chính những sản phẩm hiện vật do mình sản xuất ra để lì xì đầu năm cho nhân viên. Những món quà lưu niệm độc đáo vừa là lời cảm ơn cũng lại chính là sự ghi nhận công sức làm việc, sự gắn bó của nhân viên cũng được không ít doanh nghiệp áp dụng để lì xì vào đầu năm mới. Lì xì bằng voucher nghỉ dưỡng, mua sắm được đánh giá rất độc đáo và có giá trị, đánh trúng tâm lý muốn được hưởng thụ, thư giãn của nhân viên trước khi bước vào một năm làm việc vất vả. Ngoài những hình thức lì xì đầu năm mới kể trên, nhiều doanh nghiệp còn "chơi lớn" lì xì bằng vàng, ô tô nhắm đến những nhân viên có nhiều thành tích hoặc cho nhân viên bốc thăm để tìm vận may. Dù số người được nhận rất ít ỏi nhưng cách lì xì này khiến nhân viên nào cũng háo hức trông chờ. Ảnh: Tổng hợp

