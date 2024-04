Mục tiêu lợi nhuận 320 tỷ, Thực phẩm Sao Ta làm ăn sao?

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 19/04.



Năm 2024, Thực phẩm Sao Ta đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.187 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 5% so với mức thực hiện của năm 2023.

Về mức cổ tức năm 2023, Thực phẩm Sao Ta đề xuất phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng cổ tức. Thực phẩm Sao Ta dự kiến xuất khẩu tôm này sẽ cần chi khoảng 131 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Xét về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số tiêu thụ đạt 200,6 triệu USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 100% so với kế hoạch doanh số 200 triệu USD.

Trong đó, tôm thành phẩm chế biến đạt 21.198 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; nông sản chế biến đạt 1.569 tấn, giảm 20,8% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 17.407 tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ; và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 1.366 tấn, giảm 24,2% so với cùng kỳ.

Trong tháng 2/2024, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản xuất tôm thành phẩm đạt 931 tấn, bằng 92% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 982 tấn, giảm 9% so với tháng 2 năm ngoái.

Sản xuất nông sản thành phẩm 63 tấn, giảm 69% còn sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 87 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số chung tháng 2 đạt 11,3 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng), bằng 84% so với tháng 2/2023.

Đến tháng 3, công ty ghi nhận sản xuất tôm thành phẩm đạt 2.000 tấn, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng tiêu thụ đạt 1.693 tấn, tăng 42%. Sản xuất nông sản thành phẩm đạt 112 tấn, giảm 53% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ đạt 59 tấn, giảm 57%.

Nhìn chung, doanh số tháng 3 của công ty đạt 19,17 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.