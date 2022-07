Xuất khẩu tôm tăng 33% so với cùng kỳ

Cụ thể, xuất khẩu tôm chân trắng chế biến 6 tháng đầu năm tăng 17%, trong khi xuất khẩu tôm tươi/đông lạnh tăng 21%. Xuất khẩu tôm sú nửa đầu năm vẫn tăng 20% đạt hơn 300 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu tôm hùm tăng trưởng kỷ lục với gần 130 triệu USD trong nửa đầu năm, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc ghi nhận sự đột phá với mức tăng gấp gần 29 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 108 triệu USD.

Chế biến tôm bao bột tại Công ty CP Thủy sản Sạch Việt Nam. Ảnh: VASEP

VASEP cho rằng, nguồn cung tôm từ Trung Quốc giảm trong 3 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chưa kể, Trung Quốc thực hiện chính sách zero COVID khiến nhiều nhà máy tại quốc gia này bị đóng cửa, sản xuất bị đình trệ. Thế nên thị trường 1,5 tỷ dân rơi vào tình tạng thiếu hụt nguồn cung thuỷ sản cho tiêu thụ nội địa và chế biến xuất khẩu. Do vậy, nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản của Trung Quốc đang gia tăng thu hút nhiều hơn số doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang đây bất chấp những thách thức trên.

