Ngắm tre bonsai “độc nhất vô nhị” đại gia tranh mua bằng mọi giá

Dù còn rất trẻ nhưng anh Nguyễn Sỹ Luân (SN 1995), trú tại Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã nổi tiếng khắp giới sinh vật cảnh cả nước. Bởi, anh là một trong những người biến gốc tre rất đỗi bình thường thành tác phẩm bonsai nghệ thuật có giá trị. Ảnh: Báo giao thông Trong khu vườn rộng khoảng 20.000m2 của anh Sỹ Luân có hàng nghìn loại cây cảnh khác nhau như tùng, cúc, trúc, mai... Tuy nhiên, tre bonsai vẫn là điểm nhấn và tâm huyết của nam nghệ nhân. Ảnh: Moitruongvadothi Đáng chú ý nhất là tác phẩm tre bonsai "Lưỡng Long chầu nhật". Tác phẩm được Sỹ Luân sáng tạo rất công phu từ hơn một năm trước. Ảnh: Vietnamnet "Lưỡng Long chầu nhật" được tạo hình từ 2 cây tre ngà mọc đối xứng, tạo tán hài hoà, đẹp mắt với hình dáng uốn lượn, mô phỏng 2 con rồng cùng hướng về hình tròn ở giữa, tượng trưng cho mặt trời. Ảnh: Dân trí Anh Luân phải mất thời gian khá dài mới sưu tầm được 2 phôi tre ngà ưng ý và dành nhiều thời gian chăm sóc, dùng dây nhôm để tạo tán, định hình thân, rễ. Ảnh: Dân trí Lúc đầu, ý tưởng của Sỹ Luân là làm hình cây theo thế lưỡng long chầu nguyệt, tức hai con rồng cùng ngắm trăng. Nhưng trong quá trình làm, vẽ phác thảo, cắt, anh Luân đặt tên tác phẩm là lưỡng long chầu nhật với ý nghĩa mặt trời luôn rực rỡ, tươi sáng. Ảnh: Báo giao thông Từ khi tác phẩm tre bonsai "Lưỡng Long chầu nhật" xuất hiện trên truyền hình, trong buổi tiệc trà cấp Nhà nước, khách từ khắp nơi tìm đến chiêm ngưỡng và xin chụp hình lưu niệm. Đáng chú ý, nhiều người sẵn sàng chi tiền "khủng" để sở hữu nhưng chủ nhân không bán. Ảnh: FBNV Anh Luân cho biết: "Nhiều người tha thiết muốn mua lại, chỉ cần tôi đưa ra một con số nhưng với tôi đây là "báu vật vô giá", là kỷ niệm của cuộc đời nên giá nào tôi cũng không bán". Ảnh: Người đưa tin Theo anh Luân, cây cảnh như si, xanh có thể uốn được dáng theo ý muốn nhưng tre thì không thể. Ảnh: FBNV Các thế kỳ hoa, dị thảo của tre đều do tạo hóa tự nhiên, anh Luân dựa theo đó để tạo tán. Vì thế, chơi tre phải tư duy nhiều hơn các cây cảnh khác. Ảnh: FBNV Với anh Luân, một cây tre bonsai đẹp phải có củ to, thân kỳ, lá nhỏ, dăm dày và có gai. Thân tre có đốt ngắn, đốt dài, co duỗi linh hoạt. Ảnh: FBNV Mỗi gốc tre bonsai trong vườn của anh Luân dao động từ 500.000 đồng đến 40-50 triệu/cây. Ảnh: FBNV Một tác phẩm tre bonsai khác của anh Luân. Ảnh: FBNV

