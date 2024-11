May Sông Hồng sắp chi trả 83 tỷ đồng cổ tức cho gia đình Chủ tịch

Theo thông báo từ CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH) thì ngày 2/12 tới đây, công ty này sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.500 đồng.

Như vậy với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ trả tổng cộng khoảng 262,5 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 20/12/2024.

Hiện, cổ đông lớn nhất là Chủ tịch Bùi Đức Thịnh với gần 18 triệu cổ phần (chiếm 23,91% vốn). Cùng với đó, con gái ông Thịnh là Bùi Thu Hà cũng là cổ đông lớn với 5,8 triệu cổ phiếu và con trai Bùi Việt Quang nắm giữ 7,8 triệu cổ phiếu. Tương ứng, gia đình Chủ tịch sẽ nhận về hơn 83 tỷ đồng cổ tức.

Một tổ chức là cổ đông lớn thứ hai Chứng khoán FPT (FPTS) với 9,6 triệu cổ phiếu nắm giữ, cũng sẽ nhận về gần 34 tỷ đồng cổ tức đợt này.

May Sông Hồng (MSH) chi đậm cổ tức

Quyết định tạm ứng cổ tức tiền mặt cho cổ đông của May Sông Hồng diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3/2024 khởi sắc. Cụ thể trong quý 3/2024, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.750 tỷ đồng, tăng 45%. Lãi sau thuế đạt 130,1 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.



Công ty cho biết doanh thu tăng do Công ty ký được nhiều đơn hàng và một số đơn hàng sản xuất trong quý 2 được xuất hàng vào đầu tháng 7, cùng với việc tiết kiệm chi phí góp phần làm tăng lợi nhuận.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần May Sông Hồng đạt 3.852 tỷ đồng, tăng 14%. Lãi sau thuế đạt 260 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 370 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 20,5% so với năm 2023.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, May Sông Hồng đã lần lượt hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của công ty đã tăng mạnh hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và đạt 4.356 tỷ đồng. Đáng chú ý, May Sông Hồng có gần 1.200 tỷ đồng gửi ngân hàng, tăng 8% so với đầu năm. Bên cạnh đó hàng tồn kho cũng tăng 38% đạt gần 702 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đang nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 374 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cuối kỳ hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Chủ yếu do nợ vay (toàn bộ vay ngân hàng) tăng 61% lên hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó chủ nợ lớn nhất là BIDV cho vay 531 tỷ đồng.