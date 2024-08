Chuẩn bị đầu tư sang Ai Cập, May Sông Hồng làm ăn thế nào?

Trong quý II vừa qua, Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) đã có những bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa kế hoạch đầu tư vào thị trường Ai Cập.



Theo đó, May Sông Hồng đã phối hợp cùng Giza For Upper Egypt Development để thành lập một công ty liên doanh tại nước này. Dự kiến, quá trình sẽ hoàn tất trong năm nay.

Động thái đầu tư vào Ai Cập của May Sông Hồng nhằm tận dụng lợi thế về chi phí nhân công tại đây, mức chi phí này hiện thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Israel mang lại cơ hội xuất khẩu hàng hóa từ Ai Cập sang Mỹ với thuế suất 0%. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý thuận lợi cũng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến các thị trường lớn như Mỹ và EU.

Ảnh minh họa.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2024, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.333 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng của công ty tăng 8%, đạt 92 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2024, lượng hàng tồn kho của May Sông Hồng đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm; trong đó, lượng hàng thành phẩm đã tăng hơn gấp đôi.

Lũy kế nửa đầu năm nay, May Sông Hồng đạt doanh thu thuần 2.104 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 23% lên 139 tỷ đồng. Qua đó, công ty đã hoàn thành lần lượt 40% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại Việt Nam, nhà máy Xuân Trường với quy mô 50 dây chuyền may của May Sông Hồng dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối năm 2024 - đầu năm 2025, đón đầu chu kỳ phục hồi của toàn ngành may mặc.