May Sông Hồng bị kiểm toán ngoại trừ về công nợ 219 tỷ với đối tác Mỹ

Cụ thể, kiểm toán lưu ý đến Thuyết minh số 39 - sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán. Trong kỳ, MSH có thực hiện bán hàng theo các đơn đặt hàng từ New York & Company (bên mua) thông qua một đối tác của bên mua là Easy Fashion Macao Offshore Limittes (Easy Fashion).



Theo thoả thuận giữa MSH và bên mua, việc thanh toán các khoản công nợ liên quan đến các giao dịch bán hàng cho bên mua sẽ thực hiện thông qua Easy Fashion. Thời hạn thanh toán đối với các khoản công nợ này là 90 ngày.

Tại ngày 30/6, số dư phải thu của MSH từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là khoảng 219 tỷ đồng, tương đương 9,4 triệu USD. Trong đó, số phải thu trong hạn là khoảng 55,2 tỷ và số phải thu quá hạn dưới 3 tháng là khoảng 163,8 tỷ đồng.

Vào ngày 13/7, RTW Retailwinds Inc., công ty mẹ của New York & Company đã nộp hồ sơ bảo hộ phá sản lên cơ quan chức năng của Hoa Kỳ do mất khả nănh thanh toán. Theo luật pháp Hoa Kỳ, RTW Retailwinds Inc. sẽ có 180 ngày để tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của các Cơ quan chức năng để có thể khôi phục và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, sự kiện sẽ ảnh hưởng đến giá trị và khả năng thu hồi của các khoản phải thu trên. Tại ngày lập báo cáo này, Công ty đang trong quá trình thảo luận và làm việc với Easy Fashion và các Luật sư để thực hiện thu hồi các khoản công nợ này.

Tuy nhiên với các thông tin hiện tại, ban Tổng Giám đốc chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này, do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc cũng như sự thành công của quá trình thu hồi công nợ trong thời gian tới.

Theo đó, Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản phải thu nêu trên tại ngày 30/6/2020.

“Do tính chất không chắc chắn của các sự kiện nói trên, cùng với thông tin hiện hữu tại thời điểm báo cáo, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp về khả năng và giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu nêu trên tại ngày 30/6/2020 và các ảnh hưởng nếu có đến các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc cùng ngày” – đơn vị kiểm toán nêu ý kiến.

Sau soát xét, MSH mang về hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng ở mức 122 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với báo cáo tự lập. Như vậy, Công ty thực hiện gần 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.