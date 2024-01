Theo giới thiệu tại website doanh nghiệp, Công ty CP Sonadezi Giang Điền có tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền, là đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã: SNZ) được thành lập vào năm 2011. Tại thời điểm thành lập, Sonadezi Giang Điền được giao nhiệm vụ đầu tư , phát triển, tiếp thị và quản lý Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích là 529,2ha.



Ngày 1/7/2017, công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phần. Cổ phiếu SZG của Sonadezi Giang Điền chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 16/12/2021. Sonadezi Giang Điền hiện có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại ngày 31/12/2023, Sonadezi Giang Điền có vốn điều lệ ghi nhận ở mức 548,9 tỷ đồng, trong đó, giá trị vốn góp của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp là 255 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 46%), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc góp vốn 180 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 33%), cổ động khác góp vốn hơn 113,9 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 21%).

Lý giải khoản lãi gấp 4 lần của Sonadezi Giang Điền (ảnh minh họa: Sonadezi Giang Điền).



Lãi ròng tăng 286% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2023, Công ty CP Sonadezi Giang Điền (mã: SZG) Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 88 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Xét riêng về cơ cấu doanh thu, nguồn thu chính của Sonadezi Giang Điền đến từ doanh thu kinh doanh đất, hạ tầng trong Khu công nghiệp Giang Điền với gần 34 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Kế đến là doanh thu từ mảng cho thuê nhà xưởng tăng hơn 45% lên mức 33,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Sonadezi Giang Điền còn ghi nhận khoản thu từ dịch vụ cho thuê văn phòng 11,3 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh nước sạch 6,3 tỷ đồng, doanh thu xử lý nước thải 3,3 tỷ đồng.

Trừ đi giá vốn, doanh nghiệp này lãi gộp 46,6 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 86% còn gần 261 triệu đồng. Hầu hết chi phí trong kỳ đều giảm. Nhờ vậy, Sonadezi Giang Điền báo lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 286% và gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về kết quả kinh doanh trên, Sonadezi Giang Điền cho biết, doanh thu và thu nhập khác của công ty trong quý IV/2023 tăng do ghi nhận tiền đặt cọc của khách hàng thanh lý trước hạn. Cùng đó, tổng chi phí giảm gần 53% do chi phí bán hàng giảm, chi phí quản lý giảm và hoàn nhập dự phòng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 425 tỷ đồng và lãi ròng gần 190 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 72% so với cũng kỳ năm trước. So với mục tiêu doanh thu 413 tỷ đồng và lãi ròng 113 tỷ đồng đã đặt ra, Sonadezi Giang Điền đã vượt 6% chỉ tiêu tổng doanh thu và 68% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Sonadezi Giang Điền đạt gần 3.690 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu là trả trước cho cho người bán ngắn hạn (gần 1.036 tỷ đồng), bất động sản đầu tư (1.288 tỷ đồng), chi phí trả trước dài hạn (gần 683 tỷ đồng).

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 34% còn hơn 41 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận hơn 112 tỷ đồng, tăng 32%, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, trong đó Khu dân cư An Bình gần 16 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 11% còn hơn 28 tỷ đồng, với cụm nhà xưởng mới trên lô đất 02A&14 là 19 tỷ đồng, chiếm 68%.

Bên kia bảng cân đối kế toán, về phía nguồn vốn, Sonadezi Giang Điền có tổng nợ phải trả tại cuối quý IV/2023 ghi nhận ở mức 2.900 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn nằm tại khoản mục doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Đây là khoản khách hàng trả trước tiền thuê đất và thuê hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền lên đến hơn 2.350 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2023, nợ vay tài chính của Sonadezi Giang Điền ghi nhận gần 249 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Sonadezi Giang Điền tại ngày 30/12/2023 đạt mức 789,6 tỷ đồng; khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 183 tỷ đồng.