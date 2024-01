6 loài ân ái dị nhất Trái đất, có loài hiện diện ở Việt Nam

1. Loài cầy túi bình thường là loài động vật hiền lành nhưng cách thức giao phối của chúng được cho là rất bạo lực. Con đực lần theo con cái bằng mùi nước tiểu. Nếu cả hai sẵn sàng, con đực sẽ lên lưng con cái và ghì chặt lưng bằng việc ôm chặt cổ con cái. Con đực ôm chặt tới nỗi sau khi giao phối xong, con cái sưng vù gáy và khắp lưng trầy xước. Việc giao phối có thể kéo dài tới 24 tiếng và trong khi đó con cái sẽ nằm lim dim mắt, cúi đầu như thể hưởng thụ. Nhưng nếu con đực hung hãn, nó có thể giết chết bạn tình trong khi giao phối. 2. Bọ cạp: Vào đêm không trăng, bọ cạp đực tiến đến gần bọ cạp cái và tán tỉnh trong vòng 10 đến 20 phút. Khi đúng thời điểm, bọ cạp đực sẽ chộp lấy càng của bọ cạp cái và giữ chặt. Sau đó, chúng sẽ múa vòng quanh đất trong cả ngày sau đó. Trong khi múa vòng vòng, bọ cạp đực tiết ra tinh dịch và bọ cạp cái sẽ hút tinh dịch đó vào trong người. Việc này vừa lãng mạn vừa nguy hiểm vì bọ cạp đực luôn phải giữ để không cho càng bọ cạp cái lột da đầu mình. 3. Con hà là đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh, Việt Nam. Xét về kích thước, trọng lượng, con hà rất nhỏ bé. Nhưng nếu so “của quý” của chúng với cơ thể thì loài này là sinh vật có bộ phận nhạy cảm khủng nhất Trái đất. Bởi nó gấp 10 lần kích cỡ cơ thể con hà. Để có thể giao phối, “của quý” của hà sẽ như một cần câu, thả trôi mong chạm được vào con cái. 4. Hươu cao cổ: Là một trong những loài động vật có cách ân ái dị nhất Trái đất, những anh chàng to lớn nhưng lại khá vụng về này thường thực hiện một động tác khơi gợi là dùng mũi thúc vào mông của bạn tình cho đến khi cô nàng hươu cao cổ tiết nước tiểu. Sau đó, chúng sẽ nếm thử nước tiểu của con cái để xem hương vị của bạn tình có hợp với mình không rồi mới quyết định "hợp tác". Một khi đã chọn được bạn tình thì anh chàng hươu cao cổ sẽ đeo bám tới cùng! 5. Cá quỷ: Được xem là loài cá xấu xí nhất, quanh năm sống dưới đáy đại dương nên thực chất nhu cầu giao phối của chúng cũng đơn giản, cốt yếu là duy trì nòi giống. Cá đực sẽ kiếm ngay một nàng cá cái to lớn, cắn một miếng vào phần gần sát vây bụng con cái và kí sinh ở đó đến hết đời. Khi cá đực cắn vào cá cái, nó sẽ tiết ra một loại enzyme, thẩm thấu qua da và hòa vào con cái, lúc này tinh trùng cá đực có thể xâm nhập cơ thể con cái. 6. Nhện nước. Nhện nước đực không từ thủ đoạn nào thậm chí dọa giết bạn tình để được giao phối. Đầu tiên, nó chỉ việc nhảy lên lưng nhện nước cái. Nếu nhện nước cái không chịu, nó sẽ tạo ra những sóng nước để dẫn dụ những kẻ săn mồi cho đến khi nhện nước cái đầu hàng và sẵn sàng giao phối mới thôi. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.

