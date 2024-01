Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 mới được công bố của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã: BTS) cho thấy, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt hơn 686 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn, lãi gộp còn gần 17 tỷ đồng, giảm 75%.



Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 89% so với cùng kỳ, xuống còn 100 triệu đồng. Trong khi chi phí bán hàng ghi nhận giảm 57% so với cùng kỳ chỉ còn hơn 18 tỷ đồng, thì ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 27 tỷ đồng và chi phí tài chính gần 19 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 8% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khi khấu trừ chi phí, Vicem Bút Sơn báo lỗ sau thuế hơn 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 1,3 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp Vicem Bút Sơn kinh doanh thua lỗ, tính từ quý IV/2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Vicem Bút Sơn cho biết sản lượng tiêu thụ xi măng trong quý IV/2023 giảm 68,879 tấn so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế lỗ và giảm 30,766 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng nói, trước khi lỗ nặng trong quý IV/2023, Vicem Bút Sơn cũng ghi nhận kết quả kinh doanh lẹt đẹt trong các kỳ báo cáo gần đây. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Vicem Bút Sơn ở quý I, quý II và quý III/2023 lần lượt là âm 15,1 tỷ đồng, âm 17,2 tỷ đồng và âm 31,7 tỷ đồng.

Như vậy, với việc cả 4 quý không có lợi nhuận, lũy kế cả năm 2023, Vicem Bút Sơn lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi gần 54 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần năm 2023 của Vicem Bút Sơn cũng ghi nhận sụt giảm 17% so với năm 2022, chỉ đạt 2.573 tỷ đồng.

Lý do Xi măng Bút Sơn nối dài chuỗi thua lỗ (ảnh minh họa: Vicem Bút Sơn).

Theo giới thiệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn có tiền thân là Công ty Xi măng Bút Sơn, được thành lập ngày 01/05/2006. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xi măng, vôi và thạch cao và có trụ sở đăng ký kinh doanh đặt tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Đỗ Tiến Trình.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Vicem Bút Sơn ghi nhận đạt hơn 3.498 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có gần 135 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; hàng tồn kho ghi nhận gần 659 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 267 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu hơn 343 tỷ đồng…)

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận ở mức hơn 486 tỷ đồng, tăng hơn 385 tỷ đồng và gấp 4,8 lần so với hồi đầu năm, phần lớn tập trung tại dự án nhiệt thừa khí thải hơn 381 tỷ đồng, mỏ sét Ba Sao gần 80 tỷ đồng, còn lại là chi phí cải tạo sửa chữa và các công trình khác.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Vicem Bút Sơn tại ngày cuối năm 2023 ghi nhận gần 2.230 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm hơn nửa nguồn vốn, gồm vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 987 tỷ đồng và vay nợ dài hạn hơn 156 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023, vốn chủ sở hữu của Vicem Bút Sơn ghi nhận đạt hơn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ ở mức 1.235 tỷ đồng; Vicem Bút Sơn còn khoản lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 90 tỷ đồng.