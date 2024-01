Đào huyền mini đổ bộ chợ mạng, hút khách chơi Tết 2024

Vài năm gần đây, đào dáng huyền trở thành thú chơi được người dân ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Gần Tết Giáp Thìn 2024, đào huyền mini bắt đầu phổ cập và được rao bán nhiều trên chợ mạng. Cành đào huyền mini đẹp ở chỗ size nhỏ nhưng hoa nụ bung rất đều. Những cành đào dáng huyền mini có giá dao động từ 150.000 - 400.000 đồng/cành. So với đào huyền lớn thì đào huyền mini có lợi thế về giá. Do có giá vừa phải lại dáng đẹp nên đào huyền mini rất hút khách. Chị Trang (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tôi rất thích đào dáng huyền nhưng mọi năm chưa dám mua phần vì phòng khách nhỏ, phần vì giá hơi cao so với kinh tế của gia đình. Năm nay, đào huyền mini được rao bán nhiều, giá phải chăng nên chị Trang quyết định đặt mua một cành với giá 200.000 đồng về trang trí trong phòng khách. Đào dáng huyền có thế vươn ra, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đào huyền mini phù hợp với những phòng khách có diện tích nhỏ. Cành đào huyền mini nhỏ xinh cũng có thể trang trí ở bếp, ban thờ... và đặc biệt là có thể sáng tạo đủ kiểu cắm mà không tốn sức. Nguồn ảnh: Facebook

