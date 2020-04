Lý do CII đưa ra khi lãi ròng sau kiểm toán "bốc hơi" 55%?

Lãi ròng năm 2019 của CII “bốc hơi” đến 55%



Sau kiểm toán, doanh thu năm 2019 của CII đạt 1.813 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 326 tỷ đồng. So với báo cáo tự lập, doanh thu giảm không đáng kể nhưng chỉ tiêu lãi ròng giảm sâu đến 55%.

Giải trình về vấn đề này, CII cho biết do khác biệt về quan điểm hạch toán doanh thu và chi phí giữa Công ty và đơn vị kiểm toán.

Các khoản doanh thu từ các thương vụ mà CII đã ký hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2019, đã xác định được giá bán, giá vốn nhưng do các thủ tục hành chính và thanh toán kết thúc vào ngay ngày đầu năm 2020 và xảy ra trước thời điểm báo cáo kiểm toán được phát hành.

Theo quan điểm của CII, thời gian diễn ra việc đàm phán và ký kết hợp đồng khung được cho là giai đoạn chiếm thời gian và khối lượng công việc nhiều nhất trong thương vụ, khách hàng đã đặt cọc không hoàn lại hoặc dòng tiền về CII diễn ra vào năm 2019 nên CII nhận định và ghi nhận các thương vụ này trong năm 2019.

Tuy nhiên theo quan điểm của đơn vị kiểm toán thì các doanh thu này phải được hạch toán trong năm 2020 hoặc năm kế tiếp.

Hơn nữa, chi phí liên quan đến việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho Nhà đầu tư Hàn Quốc do Rhinos Asset Management Co., Ltd. (RAM) quản lý có thể phát sinh trong tháng 7 năm 2020.

Theo quan điểm của CII, do nghiệp vụ mua lại trái phiếu trên chưa chắc chắn xảy ra trong tương lai nên tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý 4/2019, CII đã không hạch toán chi phí khoản thanh toán thêm phát sinh do mua lại. Tuy nhiên, để thận trọng kiểm toán đã đề nghị CII ghi nhận chi phí năm tài chính 2019.

Đứng trước tình hình này, CII đã chấp nhận điều chỉnh BCTC theo ý kiến của kiểm toán. Như vậy, sẽ dẫn đến chênh lệch lớn giữa số liệu mà Công ty đã công bố trên BCTC quý 4 năm 2019 và số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2019.

Tuy nhiên, xét về mặt bản chất, nếu tính cho một vòng đời là 2 năm thì tổng doanh thu và tổng chi phí ghi nhận trong 2 năm (năm 2019 và năm 2020) không thay đổi do nếu đã ghi nhận trong năm 2019 thì sẽ không ghi nhận trong năm 2020 và ngược lại.

Và khi Công ty chấp nhận điều chỉnh BCTC theo ý kiến kiểm toán thì sẽ không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong BCTC, tạo sự ổn định đối vớ hoạt động của CII và các cổ đông.

Sau kiểm toán, lãi ròng của CII giảm khủng.

Kiểm toán nhấn mạnh khoản phải thu 715 tỷ đồng và công nợ liên quan đến NBB

CII đã không trích lập dự phòng cho các khoản nợ cho CTCP Đầu tư Tuấn Lộc vay với giá trị hơn 715 tỷ đồng. Được biết, đây là khoản vay mà CII cho Tuấn Lộc vay để góp vốn vào Công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào thu phí thì Tuấn Lộc sẽ chuyển nhượng cổ phần lại cho CII. Nhưng nhiều yếu tố, hiện dự án BOT vẫn chưa được đưa vào triển khai.

Vào ngày 4/12/2019, dự án được giải ngân và CII đang đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành vài quý 2/2021.

Do vậy, nhà đầu tư sẽ không bị tổn thất giá trị. Bên cạnh đó, theo hợp đồng chọn quyền mua thì CII là người nắm giữ quyền, khi dự án hoàn thành Tuấn Lộc phải chuyển nhượng cổ phần cho CII. Ban Giám đốc tin rằng khoản đầu tư có hiệu quả và chắc chắn bảo toàn vốn đầu tư.

Liên quan đến quyền kiểm soát tại CTCP Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB), CII cho biết đến ngày 31/12/2019, Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư của Carina Plaza) đã tạm ứng tiền đền bù thiệt hại và khắc phục hậu quả với tổng số tiền gần 104 tỷ đồng.

Tại ngày đạt được quyền kiểm soát tại NBB, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra về giá trị thiệt hại thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư nên CII chưa thể xác định được giá trị hợp lý của khoản công nợ tiềm tàng liên quan đến vụ việc này làm cơ sở điều chỉnh giá trị hợp lý của tài sản thuần khi hợp nhất NBB.