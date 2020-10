Lương khô ủng hộ miền Trung: Có bị “nhảy giá”, nhãn hàng nào đảm bảo?

Trong cuộc làm việc tại UBND tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng 22/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ tạm cấp cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để cứu hộ cứu nạn, an sinh xã hội.



Ngoài ra, Chính phủ cũng cấp cho mỗi tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt 1.000 tấn gạo, cùng thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói, thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Trị rất lớn. Nhất là hai huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông, cơ sở hạ tầng hư hỏng, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân khó khăn. Chính phủ đã cấp bổ sung thêm 40 tỷ đồng (ngoài khoản tạm cấp nêu trên) để hai huyện này khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống người dân.