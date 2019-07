Lươn non giá đắt ngang xe máy, không phải muốn ăn là được

Agulas là tên gọi của con lươn non - một trong những thực phẩm đắt nhất Tây Ban Nha. Nhưng nhiều người tự đặt câu hỏi không hiểu vì sao nó lại có giá đắt. Trước đây, lươn non từng được dùng làm thức ăn cho gà, lợn. Nhưng ngày nay, giá của nó lên đến 1000 Euro/kg (~26,2 triệu đồng/kg). Mức giá này bị nhiều người cho là không hiểu tại sao vì chúng không có hương vị gì, cơ thể chúng như những con sâu ngoe nguẩy trong đĩa Mức giá 1000 Euro chưa phải là đắt nhất. Năm 2016, có một người đã chi số tiền lớn để mua 2 lô lươn non. Người này chi 5.500 Euro/kg (~144 triệu đồng), mua lô đầu tiên, lô thứ hai có giá 1.030 Euro/kg (~27 triệu đồng/kg). Lươn trưởng thành sẽ đến biển Sargasso đẻ trứng rồi chết. Lươn non sẽ mất 2-3 năm để trôi dạt trở lại Tây Ban Nha theo dòng hải lưu. Mùa lươn sẽ kéo dài 1 tháng bắt đầu từ tháng 11, nên những người yêu thích sẽ tranh thủ dịp này để mua ăn dù giá không rẻ. Vào những năm 1950-1960, chúng vẫn là món ăn rẻ nhưng từ những năm 1970 được các nhà hàng đưa vào thực đơn khiến giá tăng. Cơ thể chúng có màu trong suốt nhưng sau khi nấu chín sẽ có màu trắng đục. Sau khi mua về, chúng không được nấu cùng món nào khác mà chỉ xào với dầu, thảo mộc, tỏi, ớt khô. Đầu bếp González cho rằng, với một người yêu ẩm thực vào dịp lễ đặc biệt, họ có thể chi 100 USD để ăn món lươn non khai vị. Trên trang Amazon, sản phẩm lươn non được đóng hộp cùng dầu ô liu có giá hơn 49,99 USD/110g (~1,16 triệu đồng/110g). Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là loại đặc sản này đang đứng trước khuy cơ tuyệt chủng.

