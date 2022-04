Louis Holdings làm ăn thế nào trước khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt?

Thông tin ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings bị bắt vì thao túng chứng khoán đang thu hút sự chú ý của đông đảo giới đầu tư trong nước. Theo đó, không ít người tò mò về doanh nghiệp của doanh nhân này.

Louis Holdings tiền thân là Công ty CP Tập đoàn Louis Rice, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Louis Holding hiện có vốn điều lệ hơn 652 tỷ đồng với khoảng 90 cổ đông, trong đó có 2 cổ đông lớn là ông Vũ Ngọc Lâm (nguyên Tổng Giám đốc) và ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Theo giới thiệu, Louis Holdings định hướng phát triển thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, đang đầu tư và phát triển trong 7 lĩnh vực cốt lõi gồm: nông nghiệp, đầu tư, mua bán sáp nhập, chứng khoán, điện - viễn thông, bất động sản và dược phẩm.

Louis Holdings tạo dựng ‘hệ sinh thái Louis’ một cách thần tốc. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Louis Holdings gây chú ý với giới đầu tư khi liên tiếp thâu tóm các doanh nghiệp như CTCP Louis Capital (HoSE: TGG), trở thành công ty mẹ CTCP Louis Land (HNX: BII), CTCP Dược Lâm Đồng (HNX: LDP), CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HoSE: AGM) và CTCP Sametel (HNX: SMT).

Trước khi về tay chủ mới, những doanh nghiệp này chỉ là các đơn vị có quy mô nhỏ, kết quả kinh doanh yếu kém hoặc có tốc độ tăng trưởng chậm.

Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập "hệ sinh thái Louis", kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này đều khởi sắc. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Louis liên tục tăng điểm một cách khó hiểu.

Cụ thể, trong năm 2021 Công ty CP Louis Capital (TGG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 802 tỷ đồng, gấp 78 lần năm 2020; lãi ròng hơn 99,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 43 tỷ đồng). Tính tới 31/12/2021, danh mục đầu tư của TGG đang nắm giữ cổ phiếu LDP của Công ty CP Dược Lâm Đồng với giá trị ghi sổ hơn 46 tỷ đồng.

Đối với CTCP Louis Land (BII), kết thúc năm 2021 công ty đã ghi nhận doanh thu thuần 493 tỷ đồng, tăng 610,76% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Louis Land vẫn chưa đạt được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Quy mô tài sản BII ở thời điểm cuối năm 2021 là hơn 1.000 tỷ đồng thế nhưng lại công ty lại chỉ có 20 nhân viên.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) là công ty ông Đỗ Thành Nhân làm chủ tịch HĐQT từ ngày 22/7/2021. Năm 2021, Angimex đạt mức doanh thu tới 3.924,84 tỷ đồng, tăng 100,23% so với năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt 42.252 tỷ đồng, tăng 91,58% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của công ty tăng 90,31% so với thời điểm đầu năm 2021, đạt 57,59 tỷ đồng.

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) cũng là doanh nghiệp mới nhất tham gia hệ sinh thái Louis Hodings. Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Ladophar bất ngờ báo lãi ròng hơn 55 tỷ đồng. Trước đó, Ladophar đã có 6 quý thua lỗ liên tiếp (kể từ quý 2/2020 đến quý 3/2021.

Tính đến cuối năm 2021, Ladophar ghi nhận doanh thu thuần đạt 161.903 triệu đồng, đạt 64,05% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 37.870 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty báo lỗ 25.969 triệu đồng.

Trong khi đó, Sametel ghi nhận lãi ròng năm 2021 là 2,2 tỷ đồng, giảm 42,1%.