Lâm Thị Thu Trà và những đại gia “ngã ngựa” vì cho vay nặng lãi

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

Ngày 19/4, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra TAND thị xã Phú Mỹ để xét xử đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu) với tội "Rửa tiền" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bà Lâm Thị Thu Trà - vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là đại gia bất động sản ở TP Vũng Tàu.

Lâm Thị Thu Trà thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động

Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, tức cho vay tiền với mức lãi suất cao. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, nữ đại gia này cho nhiều người vay với lãi suất 1.000-5.000 đồng mỗi triệu một ngày - cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Khi người vay mất khả năng trả, Trà cộng dồn lãi vào gốc, lập thành hợp đồng mới, buộc họ phải gán đất, nhà và tài sản khác để cấn trừ.



Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Đại gia Thiện 'Soi"

Đại gia Thiện "Soi " (Lê Thái Thiện) cùng con trai cũng đang bị cơ quan điều tra truy tố về tội danh "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" với số tiền hơn 324 tỷ đồng.

Biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi". Ảnh: VOV

Đại gia Thiện Soi quê Nam Định, ngụ tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu. Năm 2018, đại gia Vũng Tàu nổi tiếng bởi những thông tin về dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng gây ồn ào trên mạng xã hội.

Trước khi bị bắt (tháng 12/2020), đại gia Thiện "Soi" sống trong biệt thự nguy nga nằm trên Quốc lộ 51.

Bên trong căn biệt thự được cho là có nhiều chi tiết dát vàng 24K.

Đại gia Đà Nẵng bị khởi tố vì cho vay nặng lãi

Tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thu Tâm (ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Tố Nga (ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bà Tâm và bà Nga bị khởi tố vì cho vay lãi nặng. Ảnh: Plo

Hai bị cáo Tâm và Nga là người liên quan đến vụ án Đào Thị hư Lệ tại Đà Nẵng (đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam trước đó).



Quá trình điều tra cho thấy, Tâm và Nga cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần, có lần cho vay đến 46,5 tỷ đồng. Lãi suất cho vay 1%/ngày, tương ứng 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định.

Trong đó, Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỷ đồng; còn Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 185 triệu đồng.