Long An: Công Tín G9 trúng gói nạo vét, sữa chữa đê kênh hơn 11 tỷ

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 11/12/2024, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An - ông Đỗ Hữu Phương đã ký Quyết định số 1604/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu Thi công xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Công Tín G9.

Gói thầu trên thuộc dự án “Nạo vét, sửa chữa đê kênh Ba Xã (Rạch Tầm Đuông – Bà Ký – Biên giới Campuchia)”. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An tổ chức mời thầu. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An. Nguồn vốn từ kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (kinh phí cấp bù thủy lợi phí) và kinh phí hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (vốn lúa nước).

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT, có 5 nhà thầu tham gia: Liên danh Công ty TNHH MTV Tuấn Cường Long An - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Đạt (gọi tắt là Liên danh Công ty Tuấn Cường Long An - Công ty Phương Đạt) với giá dự thầu 8.699 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn giám sát và Xây dựng Huy Thành với giá dự thầu sau giảm giá là 9,39 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Công Tín G9 với giá dự thầu sau giảm là 11,328 tỷ đồng; Liên danh Công ty Thành Đô và Công ty Lan Tường Phát với giá dự thầu sau giảm là 11,616 tỷ đồng; Liên danh Công ty Ngân Kiên và Công ty Duy Khang – Tân Thạnh với giá dự thầu sau giảm là 11,688 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Liên danh Công ty Thành Đô và Công ty Lan Tường Phát bị loại do E-HSDT không hợp lệ (bảo lãnh dự thầu không hợp lệ). Có đến 03 liên danh không đạt về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Liên danh Công ty TNHH MTV Tuấn Cường Long An - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Đạt (gọi tắt là Liên danh Công ty Tuấn Cường Long An - Công ty Phương Đạt); Công ty TNHH Tư vấn giám sát và Xây dựng Huy Thành; Liên danh Công ty Ngân Kiên và Công ty Duy Khang – Tân Thạnh.

Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Công Tín G9 trúng thầu với giá 11,328 tỷ đồng, trong khi đó giá gói thầu là 12,521 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu trong 360 ngày.

Về nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng Công Tín G9 (địa chỉ tại huyện Tân Thạnh, Long An), vốn điều lệ là 9 tỷ đồng; người đại diện là ông Phan Văn Giảng (SN 1953) đồng thời là Giám đốc.

Theo thống kê của PV, doanh nghiệp này đã tham gia 73 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 21 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng hơn 385 tỷ đồng, trong đó vai trò liên danh hơn 207 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Công Tín G9 thường xuyên tham gia thầu tại Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Gần đây, Công Tín G9 đã rớt 2 gói thầu đều do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An làm chủ đầu tư: Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án “Sửa chữa đê bao ven sông Vàm Cỏ Đông (Kênh Mới – Kênh T6)” và Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án “Xây dựng cầu Kênh 7 (Kênh 7 – Kênh 3)” với lý do nhà thầu không đáp ứng.

Theo thống kê, nhà thầu này khá “quen mặt” với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh. Hiện tại, nhà thầu này đang chờ kết quả của Gói thầu Thi công Gia cố đê bao bờ Đông kênh Quy xã Tân Lập (đoạn từ Dương Văn Dương đến kênh 1000) thuộc dự án “Gia cố đê bao bờ Đông kênh Quy xã Tân Lập (đoạn từ Dương Văn Dương đến kênh 1000)” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh là chủ đầu tư. Gói thầu này có giá dự toán là 1,991 tỷ đồng.

Theo kết quả mở thầu ngày ngày 06/12/2024, gói thầu này có 3 nhà thầu tham gia: Công Ty TNHH MTV Thành Lắm Nhơn Hòa với giá dự thầu 1,989 tỷ đồng; Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Đô Tân Ninh có giá dự thầu sau giảm giá là 1,949 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Công Tín G9 với giá dự thầu sau giảm giá là 1,937 tỷ đồng. Nếu chỉ xét về giá thì Công Tín G9 đang có lợi thế.