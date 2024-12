Đồng Nai: Gói lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại Vĩnh Cửu về tay Điện Lữ Gia

Tham gia 4 gói trúng 1 gói

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Phó trưởng ban chuyên trách của Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai - ông Não Thiên Anh Minh đã ký Quyết định số 451/QĐ-BATGT ngày 29/11/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ, đèn cảnh báo chớp vàng trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện tại huyện Vĩnh Cửu (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công).

Gói thầu thuộc dự án Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ, đèn cảnh báo chớp vàng trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện tại huyện Vĩnh Cửu. Nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông), giá gói thầu là 5,878 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia được Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai công bố trúng với giá trúng thầu là 4,719 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu trong 100 ngày.

Theo biên bản mở thầu, có 7 nhà thầu cùng tham gia vào gói thầu này: Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia với giá dự thầu là 4,719 tỷ đồng, Công ty TNHH Lộc Lan Anh (giá dự thầu 4,884 tỷ đồng); Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thiên Phú Thịnh (giá dự thầu 5,114 tỷ đồng); Công ty TNHH giải pháp công nghệ và đầu tư xây dựng SDKD (giá dự thầu sau giảm 5,127 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát (giá dự thầu 5,158 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Điện Việt Trường (giá dự thầu sau giảm 5,377 tỷ); Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Thắng (giá dự thầu 5,918 tỷ).

Đa phần các nhà thầu bị loại vì Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT/Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT; trong khi đó Công ty TNHH Lộc Lan Anh bị trượt do xếp hạng sau Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

Ảnh minh họa.

Cũng tại các gói thầu Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia đã bị loại tại 3 gói thầu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông/hệ thống chiếu sáng.

Như tại Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ, đèn cảnh báo chớp vàng trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện tại huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công) thuộc dự án “Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ, đèn cảnh báo chớp vàng trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện tại huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa do Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia bị loại do xếp vị trí thứ 2.

Tại Gói thầu số 01 (xây dựng ): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Võ Văn Tần: Km0+000 – Km2+100; đường Số 10 khu phố Suối Tre: Km0+000 – Km1+200; đường Số 2, Hàng Gòn: Km1+000 – Km3+400; đường Số 2, Bàu Sen (đường cầu Bến Ngựa): Km0+000 – Km1+600; đường tổ 12 -13 Khu phố Núi Đỏ: Km0+000 – Km1+100 tại thành phố Long Khánh (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công) thuộc dự án “Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Võ Văn Tần: Km0+000 – Km2+100; đường Số 10 khu phố Suối Tre: Km0+000 – Km1+200; đường Số 2, Hàng Gòn: Km1+000 – Km3+400; đường Số 2, Bàu Sen (đường cầu Bến Ngựa): Km0+000 – Km1+600; đường tổ 12 -13 Khu phố Núi Đỏ: Km0+000 – Km1+100 tại thành phố Long Khánh” do Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT.

Tương tự tại Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bình Lộc – Suối Tre: Km1+500 – Km2+300; đường tổ 1 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang đi tổ 23 khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh (Đường số 1, Bảo Quang): Km0+000 - Km4+300; đường Tổ 4 ấp Ruộng Tre đi Tổ 7 ấp Thọ An, xã Bảo Quang (Đường số 6, Bảo Quang): Km0+000 tại thành phố Long Khánh (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công) thuộc dự án “Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bình Lộc – Suối Tre: Km1+500 – Km2+300; đường tổ 1 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang đi tổ 23 khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh (Đường số 1, Bảo Quang): Km0+000 - Km4+300; đường Tổ 4 ấp Ruộng Tre đi Tổ 7 ấp Thọ An, xã Bảo Quang (Đường số 6, Bảo Quang): Km0+000, tại thành phố Long Khánh” do Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia bị loại do Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (địa chỉ tại Quận 11, TP HCM), người đại diện pháp luật là ông Trần Trung Phương, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 78,15 tỷ đồng. Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, Điện Lữ Gia trúng 71/204 gói thầu, 17 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 3.671 tỷ đồng, trong đó chủ yếu với vai trò liên danh là 3.413 tỷ đồng.

Một số gói nhà thầu đang chờ kết quả như:

Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án “Thay thế bóng đèn Sodium bằng bóng đèn Led tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố năm 2024” do Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Phan Thiết làm chủ đầu tư, giá gói thầu là 6,683 tỷ đồng. Gói thầu này có 8 nhà thầu tham dự.