Biết gì về chủ dự án WHA Industrial Zone 2 diện tích 183 ha?

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An, thuộc khu công nghiệp Nam Cấm D, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

Dự án sẽ triển khai trên 183,37 ha tại xã Nghi Hưng và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Dự án có vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 216 tỷ đồng.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An là công ty con của Tập đoàn WHA (Thái Lan), được thành lập vào tháng 6/2017. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Bích Liên.

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Doanh nghiệp này là cũng là chủ đầu tư dự án WHA Industrial Zone 1 quy mô 498 ha. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 360/QĐ-TTg ngày 15/2/2021.

Khu công nghiệp WHA Zone 1 - Nghệ An. (Ảnh: WHA Vietnam).

Đến nay, WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô sử dụng đất 143,5ha, hiện đang thi công xây dựng giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất 354,5ha. Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đã thu hút đầu tư 32 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 41.361 tỷ đồng, tương đương 1,65 tỷ USD.

Về Tập đoàn WHA là nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp, logistics tích hợp và giải pháp tiện ích hàng đầu tại Thái Lan, cung cấp các tiện ích bất động sản, phục vụ hạ tầng công nghiệp. Tập đoàn đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành 13 khu công nghiệp tại Thái Lan.

Được biết, các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn WHA Corporation PCL đang vận hành 11 khu công nghiệp tại Thái Lan và một khu công nghiệp tại Việt Nam (tỉnh Nghệ An) với tổng diện tích các khu công nghiệp đang vận hành và phát triển khoảng 8.100 ha.