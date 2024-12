Long An: Lâm Phát ICPD và Ngô Gia Thịnh "ngược dòng" thắng gói thầu gần 8 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 16/02/2024, Giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Long An - Nguyễn Trọng Điệp đã ký Quyết định số 109/QĐ-NHCS giao nhiệm vụ Chủ đầu tư công trình xây dựng trụ sở làm việc phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện Tân Hưng. Dự án được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An đầu tư 10 tỷ đồng và giao Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Hưng chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng An Việt tổ chức mời thầu.

Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lấp đặt thiết bị công trình được Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Hưng phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 397/QĐ-NHCS ngày 05/12/2024, Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng An Việt đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ"; nguồn vốn thực hiện trích từ vốn khấu hao ngân hàng chính sách xã hội.

Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lấp đặt thiết bị công trình hoàn thành đóng mở thầu ngày 14/12 với 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Lâm phát ICPD - Ngô Gia Thịnh dự thầu với giá 8.364.526.842 đồng (sau đó điều chỉnh giảm 4% còn 7.988.123.134 đồng); Công ty TNHH xây dựng thương mại Minh Quang dự thầu với giá 7.360.783.623 đồng và Công ty TNHH tư vấn thiết kế cơ khí xây dựng Quảng Đức dự thầu với giá 8.407.534.469 đồng (sau đó điều chỉnh giảm 9% còn 7.650.856.367 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, tại bước đánh giá về kỹ thuật 2 nhà thầu không đạt, trong đó Công ty TNHH xây dựng thương mại Minh Quang đã không nêu xuất xứ vật liệu đưa vào công trình, không có bản vẽ bố trí mặt bằng công trình; Biện pháp an toàn lao động nhà thầu áp dụng luật và quy chuẩn đã hết hiệu lực; Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường áp dụng quy định thông tư 36/2015/TT-BTNMT đã hết hiệu lực;

Quyết định KQ2400545290_2412291040 công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng và cung cắp lấp đặt thiết bị công trình cho Lâm Phát ICPD- Ngô Gia Thịnh. Nguồn MSC

Công ty TNHH tư vấn thiết kế cơ khí xây dựng Quảng Đức cũng không nêu hiện trạng công trình; Không nếu kế hoạch trình duyệt (thời gian, nội dung trình duyệt) các nội dung danh sách ban chỉ huy công trình, tiến độ và biện pháp thi công; Biện pháp thi công áp dụng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực và không có Biện pháp bảo quản vật liệu khi mưa bão...

Ngày 29/12, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Hưng đã phê duyệt Quyết định KQ2400545290_2412291040 công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng và cung cấp lấp đặt thiết bị công trình cho Lâm Phát ICPD- Ngô Gia Thịnh (Công ty TNHH đầu tư xây dựng Lâm Phát ICPD và Công ty CP thiết bị xây dựng Ngô Gia Thịnh) trúng thầu với giá 7.988.123.134 đồng (giá gói thầu 8.409.866.722 đồng) thực hiện trong 220 ngày.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Lâm Phát ICPD có địa chỉ tại phường 12, quận Tân Bình, TP HCM; thành lập năm 2015 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Nguyễn Quang Lâm.

Nhà thầu gia nhập làng thầu tháng 1/2019 đến nay đã tham gia 4 gói trượt 3, trúng 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu 7.988.123.134 đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu liên danh.

Công ty CP thiết bị xây dựng Ngô Gia Thịnh (có địa chỉ tại Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương); người đại diện pháp luật Ngô Văn Hiệp.

Công ty TNHH xây dựng thương mại Minh Quang có địa chỉ tại TP Tân An, Long An; người đại diện pháp luật Nguyễn Minh Hùng. Nhà thầu đã tham gia và trúng 34/54 gói, trượt 19 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 152,22 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 82,2 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 70,019 tỷ đồng. Nhà thầu chủ yếu dự thầu trên địa bàn tỉnh Long An Công ty TNHH tư vấn thiết kế cơ khí xây dựng Quảng Đức có địa chỉ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM; người đại diện pháp luật Võ Văn Anh Chương. Nhà thầu cũng đã được ghi nhận tham gia và trúng 27/47 gói, trượt 18 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 123,773 tỷ đồng (với 75 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 68,223 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 55,55 tỷ đồng. Nhà thầu chủ yếu tham gia dự thầu trên địa bàn tỉnh Long An.... Nhà thầu mới tham gia 2 gói, trúng 1 gói, 1 gói trượt. tổng giá trị trúng thầu 7.988.123.134 đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu liên danh.