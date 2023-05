Măng cụt xanh nửa triệu đồng/kg đang gây sốt có gì đặc biệt?

Trước đây, người tiêu dùng thường chỉ mua măng cụt đã chín làm món tráng miệng với giá từ 35.000 - 65.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, thời gian gần đây, chợ mạng rầm rộ rao bán măng cụt xanh làm gỏi. Theo đó, măng cụt xanh tạo nên cơn sốt từ các hội nhóm bán đồ ăn online trên Facebook cho tới TikTok. Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, măng cụt xanh có giá đắt gấp 3-4 lần giá măng cụt chín, khoảng 80.000 - 120.000đ/kg nguyên vỏ và khoảng 350.000 - 550.000đ/kg đã sơ chế bóc vỏ. Ảnh: Facebook Măng cụt xanh có giá cao hơn măng cụt chín là do các vựa thu mua về gọt lấy ruột, bán cho các nhà hàng, quán ăn để làm món gỏi gà măng cụt. Ảnh: Facebook Công đoạn gọt măng cụt xanh cũng không đơn giản. Nhựa măng cụt xanh rất nhiều, phải gọt dưới vòi nước để tránh bị thâm. Ảnh: Facebook Hơn nữa, mỗi kg măng cụt xanh khi gọt vỏ chỉ còn 150g ruột. Để có 1kg ruột măng cụt phải gọt khoảng 6-8kg quả. Ảnh: Facebook Không chỉ thế, ruột măng cụt làm gỏi phải chọn quả vừa chín tới, không quá non cũng không quá chín. Như thế, ruột măng cụt mới có độ giòn, vị chua ngọt vừa phải, phù hợp để làm món gỏi. Ảnh: Facebook Mặc dù giá cao nhưng măng cụt xanh đang rất hút khách. Có cửa hàng bám được tới 200kg măng cụt xanh chỉ trong một tuần. Ảnh: Facebook Người bán cho biết, măng cụt xanh hút khách là do đang có trào lưu kinh doanh và chế biến món măng cụt gỏi gà. Ảnh: Facebook Do quá trình chế biến tỉ mỉ nên giá gỏi gà măng cụt tại các nhà hàng, quán ăn luôn cao hơn hẳn các loại gỏi khác, hầu hết ở mức giá 150.000-400.000/suất tùy yêu cầu. Ảnh: Facebook Video: Khám phá vườn măng cụt trăm tuổi ở miền Tây. Nguồn: VTV24

