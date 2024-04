Lợi nhuận 2023 Thủy sản Nam Việt chỉ đạt 10,9% kế hoạch

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Navico (CTCP Nam Việt, mã chứng khoán ANV) cho thấy, doanh thu công ty đạt 4.439 tỷ đồng, đạt 85.4% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 64.5 tỷ đồng, đạt 10.9% so với kế hoạch. Lợi nhuận gộp đạt 447 tỷ đồng, chỉ bằng 33% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt con số khá khiêm tốn 32 tỷ. Tuy vậy, doanh nghiệp đã cắt giảm bớt được một vài chi phí như chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp...

Năm 2023, ngành cá tra xuất khẩu đối mặt với nhiều thách thức. Dù có vị thế là một ông lớn trong ngành, Navico cũng không nằm ngoài xu thế trên. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và căng thẳng chính trị, lượng hàng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu cá tra tăng cao, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu giảm. Giá thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, chi phí vận chuyển,... đều tăng cao, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất cá tra.

Bên cạnh đó, cuộc chiến Nga - Ukraine và giao tranh ở Trung Đông khiến chi phí vận tải biển tăng cao, đặc biệt là vận chuyển đến các thị trường châu Âu và châu Mỹ. Lạm phát tăng cao tại các nước nhập khẩu cũng là yếu tố khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ cá tra giảm sút.